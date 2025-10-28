Baltijas balss logotype
Японские учёные: поседение волос может быть защитной реакцией против рака 0 197

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
Techinsider
Изображение к статье: Японские учёные: поседение волос может быть защитной реакцией против рака
ФОТО: Freepik

Ученые из Токийского университета выяснили, что поседение волос может быть не просто признаком возраста, а своеобразной защитной реакцией организма против рака. Исследование, проведенное на мышах, показало неожиданную связь между процессом поседения и развитием меланомы – опасного типа рака кожи.

С возрастом и под воздействием окружающей среды клетки постоянно подвергаются стрессу. Этот процесс, называемый экспозомом, повреждает ДНК и влияет на старение и развитие болезней. Особенно уязвимы стволовые клетки – универсальные «строители» организма, способные превращаться в разные типы тканей.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Cell Biology, японские ученые изучили особый тип таких клеток – меланоцитарные стволовые клетки, которые отвечают за выработку пигмента и находятся в волосяных фолликулах. Именно они определяют, будет ли наш волос темным или серебристым.

Когда эти клетки сталкивались с сильными повреждениями ДНК, они прекращали делиться и переходили в стадию необратимого «старения», что приводило к потере пигмента и, соответственно, седине. Этот процесс получил название сено-дифференциация – он как будто «жертвует» цветом ради безопасности организма.

Седина или рак – выбор клеток под давлением

Однако исследователи заметили, что не при всех повреждениях клетки выбирают «уход на покой». При воздействии некоторых канцерогенов меланоцитарные стволовые клетки игнорировали повреждения и продолжали делиться – именно это может стать первым шагом к образованию опухоли.

Проще говоря, у стволовых клеток есть два пути:

  • «Состариться» и поседеть, тем самым избежать потенциальной мутации;

  • Продолжить делиться, рискуя запустить развитие рака.

Это означает, что седина и рак кожи – не такие уж далекие явления, а два противоположных исхода одной и той же биологической реакции.

Ученые подчеркивают, что поседение волос не защищает напрямую от рака. Но сам процесс, запускающий седину, может быть частью естественной системы самозащиты.

#онкология #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео