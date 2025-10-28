Некоторые имена вызывают удивление публики: артисты, которые добились успеха в Украине и за её пределами, столкнулись с бюрократическими ограничениями, внутренними отборами или политическими обстоятельствами, которые закрыли им дорогу на конкурс.

Для Украины «Евровидение» всегда было больше, чем музыкальный конкурс — это возможность представить страну и культуру на международной сцене. Однако не все популярные исполнители получили шанс выйти на главный европейский музыкальный подиум.

Национальный отбор на "Евровидение", который в этом году под угрозой срыва традиционно является одним из самых ожидаемых музыкальных событий года, но не всем популярным артисткам и артистам разрешено принимать в нем участие. Причина кроется в строгих требованиях, указанных в правилах конкурса: в Нацотбор не допускают исполнителей, которые после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе выступали на территории России.

Впрочем, теоретически эти правила могут быть изменены, поскольку все зависит от организаторов конкурса – Общественного вещания. Если же требования будут смягчены, у многих любимцев публики появятся все шансы представить Украину на главной сцене Европы.

Украинские звезды, которые точно не поедут на Евровидение:

DOROFEEVA

Когда-то Надя Дорофеева вместе с "Время и Стекло" выступала в России, даже в детском лагере, где прозвучала фраза о "нашей стране". Артистка уже давно помогает армии и собирает средства для ВСУ, но правила нацотбора строги – любые гастроли в государстве-агрессорке после 2014 автоматически закрывают путь на конкурс.

MONATIK

Дмитрий Монатик признает, что выступал в России после 2014 года – тогда шоу-бизнес "жил по инерции". После 2015-го артист четко заявил о своей проукраинской позиции и больше не ездил в страну-оккупанта. Однако даже эти старые выступления оставляют ему только роль зрителя, а не участника Евровидения.

Виталий Козловский

Артист в 2018 году выступил в Москве на концерте 9 мая. Тогда объяснил это данью памяти деду-ветерану, но хейта избежать не удалось. Хотя сейчас Виталий Козловский вернул любовь публики, правила нацотбора не меняются – поездка в РФ после 2014 года ставит крест на шансах. Кстати, певец ранее говорил, что его «заставляли петь на русском».

MARUV

Анна Корсун выиграла нацотбор 2019 года, но отказалась подписать договор из-за гастролей в России и права на песню. После полномасштабного вторжения MARUV осталась работать на российском рынке, поэтому ее путь на Евровидение теперь окончательно закрыт.

Анна-Мария

Сестры Опанасюк принимали участие в нацотборе 2019 года, но из-за ухода от четкого ответа на вопрос "чей Крым" потеряли доверие зрителей. Позже они назвали полуостров украинским, однако с тех пор их не зовут на большие сцены, а дорога на Евровидение для них закрыта.

Алина Паш

Алина выиграла нацотбор в 2022 году, но скандал из-за ее поездки в Крым из Москвы перечеркнул все планы. Певицу дисквалифицировали, а от Украины уехал Kalush Orchestra и принес победу. Паш ныне живет за границей и продолжает творить, но в нацотбор ее не вернут.

Настя Каменских (NK) и Потап

Еще в составе дуэта "Потап и Настя" она выступала в России, а Потап даже благодарил страну-агрессорку со сцены. Хотя NK уже много лет работает сольно и поддерживает Украину, прошлое выступлений в Москве не стирается – правила не прощают таких "путешествий".

Светлана Лобода

Певица, которая в 2009 году уже представляла Украину на Евровидении, активно строила свою карьеру в России в течение многих лет после 2014 года. Несмотря на ее публичное осуждение войны и мощную волонтерскую деятельность сейчас, ее многолетняя работа в российском шоу-бизнесе делает участие в Нацотборе невозможным по действующим правилам.

Dakooka

Еще одной артисткой, чье участие в Нацотборе крайне сомнительно из-за скандальной истории, является певица Dakooka (Екатерина Еременко). Она не только продолжала свою профессиональную деятельность в РФ после 2014 года, но и стала известна своими противоречивыми высказываниями по поводу отношений между странами. Несмотря на то, что певица недавно заявила о подаче заявки на участие в отборе, ее прошлое вызвало жесткую критику, и, вероятно, она не пройдет отбор по действующим требованиям.

