Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В 34 года внук Аллы Пугачевой остался в США с разбитым сердцем 0 549

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Бывшая жена выпускает провокационные, полуобнаженные фото.

Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о расставании в конце лета. С тех пор внук Примадонны не раз пытался задеть бывшую за живое, но все его шпильки так и остались без ответа.

Никто уже и не сомневается, что инициатором развода выступила дочь богатого бизнесмена. Когда Алена и Никита только начали строить любовь, положение сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова не вызывало вопросов. Молодой музыкант играл в собственной группе и даже успел дебютировать в качестве театрального актера.

Кто всему прочему, ненаглядного внучка изо всех сил поддерживала рублем знаменитая бабушка. Но все изменилось после переезда Примадонны за границу, где у нее не оказалось лишних финансов. Вскоре за океан упорхнул и сам Пресняков-младший, который даже не подозревал, что решение вновь обосноваться в Соединенных Штатах поставит жирный крест на его браке.

По слухам, Алена Краснова и Никита Пресняков разошлись давно. При этом музыкант явно пытался удержать жену при себе, но жизнь на чужбине вдали от родственников и довольно скромное финансовое положение некогда успешного возлюбленного могли сыграть решающую роль в судьбе голубков. Привыкшая к роскоши и не знавшая жизненных трудностей девушка, видимо, сдалась оставив Никиту в США вместе с ворохом всевозможных проблем.

Демонстративно выбросив в мусорное ведро сувенирную статуэтку с надписью «Best wife» (Лучшая жена), Пресняков дал понять, что разочарован выбором Алены. Что же касается красотки, то с недавних пор она снова активизировалась в личном микроблоге и уже вовсю намекает на новый роман. Кадры с шикарными букетами Краснова щедро сдабривает пикантным контентом, демонстрируя нижнее белье и новенький смартфон. Предположительно, гаджет мог преподнести ей любимый мужчина, об этом свидетельствует вызывающее поведение блондинки.

vsoop22.jpg

«Слишком много голого тела и букетов»; «А у Алены новый мужчина?»; «Уезжала от Никиты к богатому мужику? Какая лиса!» - пишут фанаты Никиты.

Читайте нас также:
#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Певица демонстрирует отличную форму. Иконка видео
Изображение к статье: Деградация мозга: 2 ранних признака, которые мы не связываем со старением
Изображение к статье: Николь Кидман блистает на Vogue World — первое появление после развода
Изображение к статье: «Жив, курилка»: «ультрамутант» коронавируса снова распространяется — чем это грозит миру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео