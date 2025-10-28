Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о расставании в конце лета. С тех пор внук Примадонны не раз пытался задеть бывшую за живое, но все его шпильки так и остались без ответа.

Никто уже и не сомневается, что инициатором развода выступила дочь богатого бизнесмена. Когда Алена и Никита только начали строить любовь, положение сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова не вызывало вопросов. Молодой музыкант играл в собственной группе и даже успел дебютировать в качестве театрального актера.

Кто всему прочему, ненаглядного внучка изо всех сил поддерживала рублем знаменитая бабушка. Но все изменилось после переезда Примадонны за границу, где у нее не оказалось лишних финансов. Вскоре за океан упорхнул и сам Пресняков-младший, который даже не подозревал, что решение вновь обосноваться в Соединенных Штатах поставит жирный крест на его браке.

По слухам, Алена Краснова и Никита Пресняков разошлись давно. При этом музыкант явно пытался удержать жену при себе, но жизнь на чужбине вдали от родственников и довольно скромное финансовое положение некогда успешного возлюбленного могли сыграть решающую роль в судьбе голубков. Привыкшая к роскоши и не знавшая жизненных трудностей девушка, видимо, сдалась оставив Никиту в США вместе с ворохом всевозможных проблем.

Демонстративно выбросив в мусорное ведро сувенирную статуэтку с надписью «Best wife» (Лучшая жена), Пресняков дал понять, что разочарован выбором Алены. Что же касается красотки, то с недавних пор она снова активизировалась в личном микроблоге и уже вовсю намекает на новый роман. Кадры с шикарными букетами Краснова щедро сдабривает пикантным контентом, демонстрируя нижнее белье и новенький смартфон. Предположительно, гаджет мог преподнести ей любимый мужчина, об этом свидетельствует вызывающее поведение блондинки.

«Слишком много голого тела и букетов»; «А у Алены новый мужчина?»; «Уезжала от Никиты к богатому мужику? Какая лиса!» - пишут фанаты Никиты.