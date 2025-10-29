Анастасия Стоцкая, отметившая недавно 43-летие, появилась на премьере обновлённой версии мюзикла «Первое свидание». Постройневшая артистка удивила поклонников новыми атлетичными формами. Молодая мама давно отодвинула эстраду на задний план, но часто блистает на театральной сцене.

В прошлых интервью «Анастасия признавалась, что придерживается «греческой диеты».

– Об этой диете мне рассказали гречанки. Это уникальная диета Афродиты, – делилась Анастасия Стоцкая. - Смысл в том, что в течение нескольких недель следует употреблять только козий сыр и свежие огурцы. Результат просто потрясающий! – говорила артистка.

Возможно, конечно, Анастасия просто отшутилась в ответ на комплименты репортеров. Поскольку такая диета все же слишком экстремальна и без консультации врача следовать ей не рекомендуется.

На днях певица Анастасия Стоцкая опубликовала фото со знаменитым братом в день его 50-летия. Звезда приехала к актеру Павлу Майкову на торжество и опубликовала семейное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Братишка, с юбилеем», — написала исполнительница.

У артистов разные отцы. Звезды «Бригады» появился в первом браке их матери Анна Майковой с водителем Сергеем Сергутиным. Актер признавался, что практически не знал своего родителя. Мужчина не участвовал в воспитании сына после развода с женой. По словам Майкова, он искал его все детство и много лет был обижен, но позже смог его простить. Артист носит девичью фамилию матери, отказавшись от отцовской.

Отцом певицы является врач-реаниматолог Александр Стоцкий. Он также воспитывал и пасынка, с которым у него сложились дружеские отношения. До 1992 года Александр и Анна Стоцкие с детьми жили на Украине в Киеве, а потом переехали в Москву.

Артистка мюзиклов воспитывает двоих детей от Сергея Абгаряна: 14-летнего сына Александра и 8-летнюю дочь Веру. Супруги развелись в 2019 году. Стоцкая публично признавалась, что пыталась сохранить семью, но когда это не удалось, она сделала все возможное, чтобы их расставание не стало достоянием общественности. Только через 2,5 года певица сообщила, что развелась с мужем.