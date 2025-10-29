Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смерть на острове: 80-летнюю пассажирку круизного судна забыли на экскурсии 0 732

Lifenews
Дата публикации: 29.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Смерть на острове: 80-летнюю пассажирку круизного судна забыли на экскурсии

Австралийские власти расследуют обстоятельства, приведшие к смерти 80-летней женщины, которую круизное судно забыло на тропическом острове в районе Большого Барьерного рифа.

Тело женщины, имя которой не называется, было найдено в воскресенье на острове Лизард недалеко от побережья штата Квинсленд, и полиция назвала ее смерть "внезапной, но не вызывающей подозрений".

О пропаже пассажирки, которая отправилась в круиз вокруг Австралии на корабле Coral Adventurer, объявил капитан судна в субботу около девяти часов вечера, сообщило Австралийское управление безопасности на море (AMSA).

Ранее в этот день круизный лайнер остановился у острова Лизард в рамках своего маршрута.

По сообщениям австралийских СМИ, 80-летняя женщина отстала от своих попутчиков во время прогулки по острову.

Обнаружив пропажу женщины, капитан отдал распоряжение вернуться к острову, тело 80-летней пассажирки нашли в воскресенье утром.

AMSA расследует этот инцидент, в том числе "обстоятельства, по которым отсутствие пассажира не было замечено при посадке". Расследование будет проходить в тесном сотрудничестве с другими ведомствами, говорится в сообщении.

Представители ведомства встретятся с кораблем Coral Adventurer в Дарвине, городе на Северной территории, куда судно должно прибыть в конце этой недели.

В своем заявлении Марк Файфилд, генеральный директор круизного оператора Coral Expeditions, подтвердил "трагическую гибель пассажира Coral Adventurer во время экскурсии на остров Лизард".

"Пока продолжается расследование инцидента, мы глубоко сожалеем, что это произошло, и оказываем полную поддержку семье женщины", - сказал он.

На острове Лизард нет постоянного населения. Однако здесь находится исследовательская станция, а также курорт класса люкс и кемпинг, находящийся в ведении Службы парков и дикой природы Квинсленда.

Согласно сайту компании, круизы на корабле Coral Adventurer, вмещающем до 120 гостей, могут стоить десятки тысяч австралийских долларов.

Читайте нас также:
#чп #путешествия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Изображение к статье: Бравый исполнитель роли маньяка Чикатило. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео