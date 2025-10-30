В нашумевшем документальном кино «Легко ли быть молодым» одним из персонажей являлся молодой комсомолец, вышагивавший около памятника Красным Латышским Стрелкам, которого Ю.Подниекс, впрочем, изобразил не особо комплиментарно.

Спустя 40 лет журнал Dienas Bizness публикует интервью с этим же героем, который вынесен на обложку. Юрис Гулбис ныне работает председателем правления AS CleanR Grupa, которое обеспечивает сбор и переработку мусора.

«Фактически желание людей жить ответственно по отношению к среде и Зеленый курс ЕС уже дают свои результаты», – провозглашает бывший комсомолец, а ныне капиталист Гулбис.

Под его началом обслуживается, ни много ни мало, 61 тысяча бизнес-клиентов. «Деньги часто лишь сильный мотиватор, поэтому ставки налога на природные ресурсы повышаются, чтобы способствовать смене поведения потребителей и мотивировать людей больше сортировать отходы, в свою очередь производители и торговцы переходили бы на повторно используемые упаковочные материалы...».

Обороты компании — гигантские: в I полугодии 2025 года составили 68,6 миллионов евро, что на 23% больше, чем в прошлом году. В настоящее время предприятие готовится к выходу на рынок облигаций, где намеревается привлечь 50 млн евро инвестиций. Во дворах будут массово устанавливаться подземные контейнеры для бытовых отходов. В прошлом году инвестировали 11 миллионов евро, за первые 6 месяцев текущего года — 8 миллионов.

Сейчас одним из профессиональных вызовов является также привлечение рабочей силы, потому делается ставка на роботы-уборщики, коих уже около 100. «Используя компьютерное зрение, не только способны преодолевать препятствия, но также перемещаться с этажа на этаж».