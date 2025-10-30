Baltijas balss logotype
Известные в Латвии журналист и певец удивлены размерами своей пенсии. Но как-то по-разному

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: Известные в Латвии журналист и певец удивлены размерами своей пенсии. Но как-то по-разному

Журналист Карлис Стрейпс говорит, что за всю свою жизнь он ни разу не задумывался о старости, поэтому был приятно удивлен размером своей пенсии, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

«Когда я пошёл подавать заявление, я думал, что получу что-то больше сотни, но там указана четырёхзначная сумма! Я приятно удивлён. Мне хорошо заплатили, ведь я ничего не вложил».

Напоминаем, что звезда латышской эстрады Виктор Лапченок также масштабом своей пенсии.

«До сих пор моя пенсия составляла 310 евро, а сейчас добавилось 28 евро», — не скрывает певец. «Но моя жена, которая хорошо работала и заслужила свой трудовой стаж, раньше получала 600 евро, а теперь прибавила еще 50 евро», — признается Виктор Лапченок, смеясь, что ему выгодно продолжать жить с такой богатой женой.

#пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

