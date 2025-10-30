Baltijas balss logotype
Почему мужчины чаще уходят от больных жен: исследование шокировало психологов

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему мужчины чаще уходят от больных жен: исследование шокировало психологов

Обещание быть рядом «и в горе, и в радости» звучит красиво — но, как показали исследования, далеко не все готовы его выполнить. Ученые выяснили, что мужчины в шесть раз чаще подают на развод, если их жена сталкивается с тяжелым заболеванием, чем наоборот.

Когда заболевает жена — семья под угрозой

По данным исследования, опубликованного в Awareness Act, вероятность развода резко возрастает, когда женщине ставят диагноз, например, рак или рассеянный склероз. В то время как женщины, наоборот, чаще остаются рядом с больными мужьями и становятся их главной поддержкой.

Эксперты объясняют это тем, что женщины традиционно берут на себя эмоциональную и бытовую часть отношений — заботу, внимание, общение. Когда болезнь лишает их сил выполнять эту роль, мужчины оказываются не готовы взять ответственность на себя.

«Женщины делают огромную работу, чтобы удерживать отношения. Когда они заболевают, эта система рушится — и многим мужчинам проще уйти, чем перестроить привычную модель», — отмечают авторы исследования.

Что помогает сохранить отношения

Психологи уверены: болезнь партнера — это испытание для обоих. Если вы действительно любите человека, важно не отстраняться, а создать систему поддержки — вовлекать друзей, родственников, специалистов.

«В такие моменты ваш партнер нуждается не только в лекарствах, но и в ощущении, что его не оставили одного», — подчеркивают специалисты.

Любовь проверяется не словами, а действиями — особенно тогда, когда жизнь внезапно становится сложнее.

Источник: 1001sovet

#здоровье #отношения
