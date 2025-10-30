Baltijas balss logotype
Сверстницы и конкурентки: что Надежде Бабкиной не нравится в Алле Пугачевой 0 668

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сверстницы и конкурентки: что Надежде Бабкиной не нравится в Алле Пугачевой

Звезда русской народной песни раскрыла некоторые детали прежнего общения с Примадонной.

75-летняя Надежда Бабкина довольно резко, но без оскорблений высказалась о нынешней манере поведения 76-летней Аллы Пугачевой. Артистка не отрицает, что много лет дружила с Примадонной, никогда не испытывала к ней неприязни. Но теперь многое поменялось.

В интервью Вячеславу Манучарову Бабкина заявила, что не смотрела нашуемевшее трехчасовое интервью Пугачевой из-за нехватки времени.

Также звезда раскрыла некоторые детали прежнего общения с Аллой Борисовной, которое теперь сошло на нет.«Мы встречались, бывали в компаниях. Я ее не раздражала, а она меня. У нас находились общие темы. Но я же не знаю, что у человека в голове, зачем сваливать на родину? Народ этой родины обожал ее, боготоврил… Что в голове, понятия не имею, что сподвигло — не знаю. Мне это не близко», — говорит Бабкина.

При этом еще в мае текущего года певица не сдерживалась в выражениях относительно коллеги. Когда ей задали вопрос, зачем Пугачева так яро критикует свою страну, называя соотечественников «холопами и рабами», Бабкина без колебаний поставила Примадонне «диагноз»: «Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало».

#звезды
Оставить комментарий

