Российский политолог, политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов выступил с инициативой ограничить показ популярного отечественного мультсериала «Маша и Медведь» на российском телевидении и стриминговых сервисах.

Общественник заявил, что содержание мультфильма противоречит традиционным семейным ценностям. По мнению Попова, тот факт, что девочка воспитывается без родителей медведем, может сформировать у детей искаженное представление о семейных отношениях.

Он также раскритиковал поведение главной героини, назвав Машу капризной и меркантильной, а еще проблемной. Ее якобы боятся все остальные герои мультика.

Особую озабоченность у политолога вызвал эпизод, где медведица выбирает партнера по материальным признакам, «отдавая предпочтение тому, у которого лапа крепче и букет богаче», и «разбивает сердце хорошему мишке».

Но на этом перечень неоднозначных эпизодов не заканчивается: сцена с принудительным лечением волков, как отметил Попов, может восприниматься как жестокое обращение с животными.

«Этот продукт нельзя показывать детям. В нем россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям. <…> Нужно убирать это с ТВ-платформ и стриминга», — подчеркнул политолог.

Телеграм-канал "Кремлевский безбашенник" отреагировал: Вот только, казалось бы, победили квадроберов, но тут нарисовался новый враг в лице «Маши и медведя». Почему-то сразу вспомнилось, как в святые нулевые вышла книжка о том, как Гарри Поттер принял таки православие, а потом крестил и Гермиону, отрекшись от теории Дарвина. Но впереди у нас, судя по всему, еще долгий увлекательный путь: фильмы Балабанова уже вроде предложили запретить, далее – нетрадиционная ныне советская классика (тут запрещать можно все пачками, от «Служебного романа» до «Весны» с Орловой), нетрадиционная русская классика от извращенца Маяковского и алкоголика Есенина (у меня даже деда арестовывали в свое время за чтение его стихов, так что можем повторить!) до нетрадиционного Лермонтова, ироничного Чехова и сомнительного арапа, который «наше все». Можно и дальше заглянуть, конечно, там ведь как пойдет. Статуи все эти греческие, обнаженка сплошная и срамота, как известно.

В это же время, придумать что-то свое все никак не получается. Шедевры патриотического калибра последних лет, обошедшиеся казне в миллиарды, если и собирают аудиторию, то в основном разово и по разнарядке. Админресурс часто нагоняет отчетные просмотры массовыми походами школьников в кинотеатры, а киноплатформы делают тоже самое, не дожидаясь команды сверху. В других формах творчества происходит примерно тоже самое: музнарком захватил Шаман и полк зомби из 90-х, а что происходит в художественной сфере и литературе (слава Б-гу, у нас этим никто особо не интересуется, так что и щемят художников и писателей по остаточному принципу), лучше и не знать вовсе.

Собственно, не то, что не получается. С этим то в России как раз проблем нет, весь XX век мы исправно поставляли всему миру художников, писателей, да и гениев в целом. Просто нежданно нагрянувший совок быстро воскресил поведенческую модель, дремлющую в нашем ДНК: не отсвечивай. Вот и попрятались наши творческие люди, как тараканы за печкой. Кто-то уехал во внешнюю эмиграцию, а кто-то в свою «внутреннюю Монголию». Нынешние художественные выставки пестрят малопонятной абстракцией и безопасной философской эстетикой, опасаясь, что и в них зоркий глаз общественника углядит дамский сосок или неуместное сочетание золота на голубом. Литература и вовсе ушла в подполье, а книжные магазины держат осаду от прокурорских. В целом, понимая, что можно закончить свое творчество на какой-нибудь акции против нерусского духа, наши литераторы также впали в режим анабиоза.

В общем, пока пожар традиционной революции не добьет последний оплот гомосексуализма и меркантилизма, пока дугинские хороводы не заполнят наши евразийские поля и улицы опустевших городов, пока последняя Маша не будет лишена гражданства, а русский медведь не обретет счастья с медведицей, вместо квадроберши, угрожающей спадом демографии в лесу, не думаю, что бдительные общественники и критики от народа могут спать спокойно. В конце концов, все еще никто так и не дал внятного ответа, сколько же ангелов может танцевать на булавочной головке?"