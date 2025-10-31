Комедийная актриса Эми Шумер стала популярной благодаря нестандартной внешности, харизме и самоиронии. Распространение идей бодипозитива также принесло артистке известность. Она призывала девушек любить себя вне зависимости от веса, роста и цвета кожи.

Эми сама всегда была обладательницей пышных форм, однако последние несколько лет Шумер активно занимается похудением. А недавно папарацци встретили актрису на улицах Нью-Йорка, и выглядела она как никогда стройной. Звезда была в красном мини-платье от бренда Valentino с круглым вырезом и бантиком по центру. Свой образ она завершила черными туфлями на шпильке от этого же модного дома, которые подчеркнули ее длинные стройные ноги.

Пользователи Сети в шоке от преображения актрисы: «Эми, ты выглядишь великолепно!», «Эми выглядит здоровой и счастливой. Я очень рада за нее», «Это действительно впечатляющий результат. Не каждый может достичь такой стройности», «Это просто вау! Я рада, что Эми наконец достигла свой цели», «Эми — просто красотка! Зная, какой путь она прошла, я горжусь ей», «Независимо от того, как она этого добилась, это круто. Главное, чтобы Эми чувствовала себя уверенно».

Путь Шумер к сегодняшней форме был действительно долгим и сложным. Актриса открыто рассказывала, как ей удалось достичь такой фигуры. В марте 2025 года она призналась, что использует для похудения препарат Mounjaro, изначально созданный для лечения диабета. Однако это был не первый ее опыт с подобными лекарствами. Ранее она уже пробовала другой препарат — «Оземпик», но столкнулась с тяжелыми побочными эффектами: постоянная тошнота и полное отсутствие энергии, из-за чего даже не могла играть со своим маленьким сыном Джином. В какой-то момент Шумер поняла, что дальше так продолжаться не может, и отказалась от «Оземпика».

Эми Бет Шумер (род. 1 июня 1981, Нью-Йорк, США) — американская актриса, стендап-комедиантка, сценаристка и продюсер. Шумер получила первую известность, заняв четвёртое место в шоу Last Comic Standing в 2007 году, после чего она продолжила карьеру выступая в комедийных шоу и появляясь в таких сериалах, как «Студия 30», «Луи» и «Девчонки». С 13 февраля 2018 года Эми замужем за шеф-поваром Крисом Фишером, с которым она встречалась 3 месяца до их свадьбы. У супругов есть сын — Джин Дэвид Фишер (род. 5 мая 2019).