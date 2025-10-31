Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

44-летняя звезда сериалов Эми Шумер радикально постройнела 0 137

Lifenews
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Такой ее полюбили фаны.

Такой ее полюбили фаны.

Актриса открыто рассказывала, как ей удалось достичь такой фигуры.

Комедийная актриса Эми Шумер стала популярной благодаря нестандартной внешности, харизме и самоиронии. Распространение идей бодипозитива также принесло артистке известность. Она призывала девушек любить себя вне зависимости от веса, роста и цвета кожи.

Эми сама всегда была обладательницей пышных форм, однако последние несколько лет Шумер активно занимается похудением. А недавно папарацци встретили актрису на улицах Нью-Йорка, и выглядела она как никогда стройной. Звезда была в красном мини-платье от бренда Valentino с круглым вырезом и бантиком по центру. Свой образ она завершила черными туфлями на шпильке от этого же модного дома, которые подчеркнули ее длинные стройные ноги.

2500x3500_0xJdUMaP4O_9196240823160564611.jpg

Пользователи Сети в шоке от преображения актрисы: «Эми, ты выглядишь великолепно!», «Эми выглядит здоровой и счастливой. Я очень рада за нее», «Это действительно впечатляющий результат. Не каждый может достичь такой стройности», «Это просто вау! Я рада, что Эми наконец достигла свой цели», «Эми — просто красотка! Зная, какой путь она прошла, я горжусь ей», «Независимо от того, как она этого добилась, это круто. Главное, чтобы Эми чувствовала себя уверенно».

Путь Шумер к сегодняшней форме был действительно долгим и сложным. Актриса открыто рассказывала, как ей удалось достичь такой фигуры. В марте 2025 года она призналась, что использует для похудения препарат Mounjaro, изначально созданный для лечения диабета. Однако это был не первый ее опыт с подобными лекарствами. Ранее она уже пробовала другой препарат — «Оземпик», но столкнулась с тяжелыми побочными эффектами: постоянная тошнота и полное отсутствие энергии, из-за чего даже не могла играть со своим маленьким сыном Джином. В какой-то момент Шумер поняла, что дальше так продолжаться не может, и отказалась от «Оземпика».

Эми Бет Шумер (род. 1 июня 1981, Нью-Йорк, США) — американская актриса, стендап-комедиантка, сценаристка и продюсер. Шумер получила первую известность, заняв четвёртое место в шоу Last Comic Standing в 2007 году, после чего она продолжила карьеру выступая в комедийных шоу и появляясь в таких сериалах, как «Студия 30», «Луи» и «Девчонки». С 13 февраля 2018 года Эми замужем за шеф-поваром Крисом Фишером, с которым она встречалась 3 месяца до их свадьбы. У супругов есть сын — Джин Дэвид Фишер (род. 5 мая 2019).

Читайте нас также:
#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: Lookstudio / Freepik
Изображение к статье: Лень может быть полезной: 4 научно подтверждённых преимущества
Изображение к статье: Врачи назвали главное условие получения пользы от ходьбы
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео