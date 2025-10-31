Baltijas balss logotype
49-летняя балерина Волочкова осваивает рабочую профессию

Lifenews
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пилотка есть - шпагат не нужен.

Пилотка есть - шпагат не нужен.

"Надо валить отсюда, но это тогда были те времена".

Бывшая прима Большого театра продолжает удивлять поклонников. Те, кто считал Анастасию Волочкову белоручкой, оказались удивлены ее прытью.

В последнее время заслуженная артистка России проводит много времени в компании своей подруги-фотографа. Не так давно инициативных дам даже высмеяла звезда «Дома-2» Алена Водонаева. Телеведущей не понравилась «голая» фотосессия Волочковой, автором которой как раз и выступила кудесница Елена Галицина. Накануне закадычные подруги снова сошлись вместе – балерина пожаловала в гости к ненаглядной «Леночке», чтобы помочь ей сделать ремонт. К покраске стен неугомонная прима подошла действительно серьезно – надела черный комбинезончик и даже где-то раздобыла пилотку.

Зрители, затаив дыхание, стали следить за тем, как неугомонная красотка взбиралась по стремянке. К счастью, обошлось без падений – танцовщице вручили валик на длинной рукоятке, которым она тут же воспользовалась по назначению. Само собой, инициатива балерины вызвала бурный ажиотаж в Сети. Поклонники и хейтеры Анастасии Волочковой стали спорить о ее внешнем виде. Мол, блондинка «пошла на абордаж», уже находясь подшофе.

Пилотка есть – шпагат не нужен»; «Озорная пилотка! Что наливают уже с утра?»; «Подозрительно как-то язык заплетается у Настеньки»; «Все как обычно – Анастасия тяпнула просекко и пошла вразнос», - шутят комментаторы.

Буквально на днях Анастасия Волочкова пожаловалась на домогательства со стороны легендарного худрука. Как выяснилось, неприятная история произошла с танцовщицей еще на заре ее карьеры, когда она только стала примой Мариинского театра.

ya-emu-ne-dala-anastasiya-volochkova-pojalovalas-na-seksualnye-domogatelstva-so-storony-legendarnogo-hudruka.jpg

"Надо валить отсюда, но это тогда были те времена. Я уехала из страны в 1999 году на один год в Лондон. Я не уехала, я вынуждена была там остаться, потому что мне поставили условие… Я пришла в Большой театр, но я не сама туда пришла – меня пригласил Владимир Васильев, Он знал, что мне немыслимые условия создает в Мариинском театре Махар Вазиев - на тот момент художественный руководитель балета, по той причине, что я ему не дала", - призналась танцовщица.

#анастасия волочкова
