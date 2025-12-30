27-летняя Алеся Кафельникова снялась в фотосессии для арабской версии модного журнала Vogue. На снимках российская модель позирует в вечерних платьях и украшениях Bvlgari одна и вместе с коллегами. Известный отец Алеси — теннисист Евгений Кафельников — оценил работу дочери и оставил эмодзи огня и аплодисментов в комментариях.

Алеся Кафельникова частая гостья светских вечеринок в Москве и за рубежом России. На рождественский ужин сервиса "Яндекс Книги" она пришла в меховом топе с обнажённым животом, а на вечере фэшн-ретейлера Lamoda блистала в прозрачном красном платье.

Напомним, что Алеся Кафельникова участвует в Неделях моды в Париже и Милане, а полгода назад снялась для Vivienne Westwood. Тогда в сети обсуждали пластические операции модели. Что касается личной жизни, то в 2021 году Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. Супруги воспитывают четырёхлетнюю дочь Киару.

Внимание к биографии Алеси Кафельниковой, или, как ее называют друзья и близкие, Леси Каф, впервые появилось в 2001 году, после громкого бракоразводного процесса ее родителей — известного теннисиста Евгения Кафельникова и Марии Тишковой. Позднее девушка неоднократно становилась героиней репортажей желтой прессы, но сегодня она успешная модель международного уровня.

Алеся Кафельникова родилась в октябре 1998 года в Москве. Родители развелись, когда ей был год. До 6 лет Алеся жила в Сочи с бабушкой и дедушкой по отцовской линии. После того как отец забрал ее в Москву, Кафельникова поступила в школу № 1234, а спустя время отправилась получать образование в Англию. Еще в подростковом возрасте миниатюрная девушка сделала первые шаги в модельной карьере. Алеся Кафельникова утверждает, что модельную карьеру делала без помощи знаменитого папы. Она говорит, что отец не только не вкладывал деньги в ее продвижение, но и поначалу был против того, чтобы дочь работала манекенщицей.

Алеся — яркая представительница золотой молодежи. С юных лет она вращалась в обществе столичной элиты, посещала модные показы. Любимое увлечение Кафельниковой — верховая езда. Отец подарил дочери коня, которого она назвала Котик.