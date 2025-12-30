Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Супермодель Алеся Кафельникова в 27 лет соблазняет арабов с обложки Vogue 1 245

Lifenews
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Классическая блондинка придется шейхам по вкусу.

Классическая блондинка придется шейхам по вкусу.

Еще в подростковом возрасте миниатюрная девушка сделала первые шаги в карьере.

27-летняя Алеся Кафельникова снялась в фотосессии для арабской версии модного журнала Vogue. На снимках российская модель позирует в вечерних платьях и украшениях Bvlgari одна и вместе с коллегами. Известный отец Алеси — теннисист Евгений Кафельников — оценил работу дочери и оставил эмодзи огня и аплодисментов в комментариях.

Алеся Кафельникова частая гостья светских вечеринок в Москве и за рубежом России. На рождественский ужин сервиса "Яндекс Книги" она пришла в меховом топе с обнажённым животом, а на вечере фэшн-ретейлера Lamoda блистала в прозрачном красном платье.

Напомним, что Алеся Кафельникова участвует в Неделях моды в Париже и Милане, а полгода назад снялась для Vivienne Westwood. Тогда в сети обсуждали пластические операции модели. Что касается личной жизни, то в 2021 году Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. Супруги воспитывают четырёхлетнюю дочь Киару.

Внимание к биографии Алеси Кафельниковой, или, как ее называют друзья и близкие, Леси Каф, впервые появилось в 2001 году, после громкого бракоразводного процесса ее родителей — известного теннисиста Евгения Кафельникова и Марии Тишковой. Позднее девушка неоднократно становилась героиней репортажей желтой прессы, но сегодня она успешная модель международного уровня.

Алеся Кафельникова родилась в октябре 1998 года в Москве. Родители развелись, когда ей был год. До 6 лет Алеся жила в Сочи с бабушкой и дедушкой по отцовской линии. После того как отец забрал ее в Москву, Кафельникова поступила в школу № 1234, а спустя время отправилась получать образование в Англию. Еще в подростковом возрасте миниатюрная девушка сделала первые шаги в модельной карьере. Алеся Кафельникова утверждает, что модельную карьеру делала без помощи знаменитого папы. Она говорит, что отец не только не вкладывал деньги в ее продвижение, но и поначалу был против того, чтобы дочь работала манекенщицей.

Алеся — яркая представительница золотой молодежи. С юных лет она вращалась в обществе столичной элиты, посещала модные показы. Любимое увлечение Кафельниковой — верховая езда. Отец подарил дочери коня, которого она назвала Котик.

Читайте нас также:
#звезды #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • AK
    Aleks Koff
    30-го декабря

    А что арабы делают на обложке Vogue

    (привет недоучки руское языку)

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья
Изображение к статье: 37-летняя жена подсанкционного Константина Эрнста встречается с молодым певцом Иконка видео
Изображение к статье: Привычные продукты связали со снижением риска камней в почках
Изображение к статье: Квартиры в Латвии тоже заберут? Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Лурье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео