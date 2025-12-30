Baltijas balss logotype
44-летняя супермодель снялась в платье с декольте до пупа

Lifenews
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: @alessandraambrosio

Фото: @alessandraambrosio

Супермодель Алессандра Амбросио снялась в платье с декольте до пупка.

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

44-летняя манекенщица снялась на одном из кадров в темно-зеленом бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера на завязках.

Помимо этого, звезда надела желтое облегающее платье с декольте до пупка, которое демонстрировало купальник. Кроме того, знаменитость распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

#мода #instagram #стиль #красота
Видео