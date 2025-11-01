Рядом с моделью не видно ее мужа Арсения Шульгина с двумя маленькими детьми.

Лиана Шульгина, ставшая второй раз мамой в апреле этого года, сразила новой фотосессией из Парижа.

Невестка Валерии сфотографировалась в интерьерах стиля Belle Époque, где ощущается дыхание Наполеоновской эпохи, блеск роскоши и старинной французской изысканности. Под стать обстановке, модель была одета с изюминкой: обтягивающие бриджи, кружевной корсет, кокетливый цветок на шее. Также 27-летняя Лиана показала кадры из ресторана, где стол накрыт в лучших традициях романтики – свечи и бокал игристого. В кадр не попал спутник очаровательной дамы, но ужин при свечах обычно накрывают на двоих. И также рядом с моделью не видно ее мужа Арсения Шульгина с двумя маленькими детьми, младшему из которых только что исполнилось полгода.

Лиана впечатляет идеальной фигурой – молодая мама быстро скинула лишние килограммы, приложив к этому значительные и результативные усилия. Своими секретами она охотно делится с подписчиками своего канала, продавая авторскую систему питания, ухода за собой, рекламируя процедуры и косметику. Материнство не стало препятствием для бизнеса блогерши. “Мои сердечки ходят отдельно от меня… Жизнь сейчас наполнена работой, спортом, работой над собой, солнцем!”, - писала Шульгина, когда маленькому Мирону исполнилось 5 месяцев.

Биография: Лиана родом из Улан-Удэ. До переезда в Москву она училась на юрфаке, совмещая учебу с модельной карьерой.

Блогерская деятельность: Шульгина активно ведет блог в социальных сетях, где делится моментами из своей жизни, фотографиями детей и семьи, а также размышлениями на различные темы.

Семейная жизнь: Супруги поженились в 2020 году. В 2021 году у них родилась дочь Селин. В апреле 2024 года на свет появился их сын Мирон.

