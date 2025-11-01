Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

27-летняя невестка певицы Валерии наслаждается бульварами Парижа 0 223

Lifenews
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 27-летняя невестка певицы Валерии наслаждается бульварами Парижа

Рядом с моделью не видно ее мужа Арсения Шульгина с двумя маленькими детьми.

Лиана Шульгина, ставшая второй раз мамой в апреле этого года, сразила новой фотосессией из Парижа.

Невестка Валерии сфотографировалась в интерьерах стиля Belle Époque, где ощущается дыхание Наполеоновской эпохи, блеск роскоши и старинной французской изысканности. Под стать обстановке, модель была одета с изюминкой: обтягивающие бриджи, кружевной корсет, кокетливый цветок на шее. Также 27-летняя Лиана показала кадры из ресторана, где стол накрыт в лучших традициях романтики – свечи и бокал игристого. В кадр не попал спутник очаровательной дамы, но ужин при свечах обычно накрывают на двоих. И также рядом с моделью не видно ее мужа Арсения Шульгина с двумя маленькими детьми, младшему из которых только что исполнилось полгода.

Лиана впечатляет идеальной фигурой – молодая мама быстро скинула лишние килограммы, приложив к этому значительные и результативные усилия. Своими секретами она охотно делится с подписчиками своего канала, продавая авторскую систему питания, ухода за собой, рекламируя процедуры и косметику. Материнство не стало препятствием для бизнеса блогерши. “Мои сердечки ходят отдельно от меня… Жизнь сейчас наполнена работой, спортом, работой над собой, солнцем!”, - писала Шульгина, когда маленькому Мирону исполнилось 5 месяцев.

Биография: Лиана родом из Улан-Удэ. До переезда в Москву она училась на юрфаке, совмещая учебу с модельной карьерой.

Блогерская деятельность: Шульгина активно ведет блог в социальных сетях, где делится моментами из своей жизни, фотографиями детей и семьи, а также размышлениями на различные темы.

Семейная жизнь: Супруги поженились в 2020 году. В 2021 году у них родилась дочь Селин. В апреле 2024 года на свет появился их сын Мирон.

рядом с моделью не видно ее мужа Арсения Шульгина с двумя маленькими детьми

Читайте нас также:
#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пауза или конец? Что означает, когда мужчина хочет пожить отдельно
Изображение к статье: То-то я чувствую, что засыпаю: Рига вошла в ТОП-5 городов Европы для «сонного» туризма
Изображение к статье: Мэтр берется за все предложения. Иконка видео
Изображение к статье: Отношение к женщинам тоже может шокировать туристов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фридрих Мерц демонстрирует приверженность семейным ценностям. Иконка видео
В мире
3
Изображение к статье: Экипаж напоминает советских героев космоса. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Латвии большинство верит в теории заговора, но их число немного сокращается - исследование
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее
В мире
Изображение к статье: Латвийский парадокс: чтобы привлечь инвестиции, ужесточат условия для предпринимателей
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Soprano For Now / Wikimedia
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Фридрих Мерц демонстрирует приверженность семейным ценностям. Иконка видео
В мире
3
Изображение к статье: Экипаж напоминает советских героев космоса. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Латвии большинство верит в теории заговора, но их число немного сокращается - исследование
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео