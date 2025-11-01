Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новой девушкой Бонда станет 28-летняя скандалистка Суини 0 142

Lifenews
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эта барышня свежа и хороша, но совершает странные поступки.

Эта барышня свежа и хороша, но совершает странные поступки.

Она выучила русский и торгует мылом из своей кожи.

Франшиза о Джеймсе Бонде вновь на слуху. 28-летняя актриса и номинантка на премию «Эмми» Сидни Суини вероятно станет новой девушкой агента 007. Между тем, актриса также готовится к запуску собственной линии нижнего белья, а инвестиции со стороны Джеффа Безоса и его супруги Лорен Санчес только подогрели интерес к ее будущей роли.

Предположения о том, что Суини может сыграть, возможно, главную роль своей жизни, усилились после ее посещения роскошной свадьбы Безоса и Санчес в Италии в июне этого года. Как сообщают инсайдеры, молодожены инвестировали в ее будущую коллекцию нижнего белья, что вызвало массу предположений о близких отношениях актрисы с продюсерским составом Amazon MGM, которым теперь управляет Джефф.

Сама Суини впервые высказалась по поводу слухов в интервью журналу Variety. На прямой вопрос о возможной роли в бондиане она лишь сдержанно ответила: «Я не знаю. Честно говоря, я не знаю всех слухов о Бонде, но я всегда была большим поклонником этой франшизы, и мне интересно и волнительно увидеть, что они с ней сделают».

Когда журналисты спросили актрису о том, заинтересована ли она вообще в проекте, Суини проявила скромность: «Зависит от сценария. Думаю, мне было бы интереснее сыграть Джеймса Бонда». Ранее в этом году ходили разговоры о том, что Amazon рассматривает возможность переосмысления культовой франшизы, однако эти планы были временно отложены. Тем не менее, источники в киноиндустрии отмечают: «Сидни — первое имя в списке претендентов на роль девушки Бонда». Режиссер Дени Вильнев (именно он снимет следующую бондиану) высоко оценивает актрису, называя ее чрезвычайно талантливой и обладающей притягательной силой для молодого поколения, что важно для привлечения новой аудитории.

Сидни Суини сегодня действительно находится в центре внимания. Летом она стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей на свадьбе Безоса и Санчес в Италии, на которой присутствовали Орландо Блум, Опра Уинфри и Ким Кардашьян. Хотя актриса не была близка с молодоженами, ее визит вызвал много вопросов и спекуляций. По сообщениям Page Six, этот визит был знаком внимания к не последним людям в индустрии. Кроме того, актриса активно работает над собственной линией нижнего белья, в которую, как сообщают источники Us Weekly, инвестировали Джефф и Лорен.

Сидни Бернис Суини (род. 12 сентября 1997) — американская актриса. Впервые получила известность в 2018 году благодаря сериалам «Сплошной отстой!», «Острые предметы» и «Рассказ служанки». Через год она снялась в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Широкое признание пришло к Суини благодаря ролям в драматическом сериале HBO «Эйфория» и первом сезоне сериала-антологии «Белый лотос», принёсших актрисе две номинации на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2023 году Суини сыграла главные роли в драме «Реальная история Уиннер» и романтической комедии «Кто угодно, но не ты». В 2024 году она снялась в кинокомиксе «Мадам Паутина» и фильме ужасов «Омен. Непорочная».

В 2018 году Суини начала встречаться с бизнесменом Джонатаном Давино, а в 2022 году произошла помолвка. Вместе они занимались продюсированием фильмов, в том числе «Кто угодно, но не ты». В 2025 году пара рассталась, а их свадьба, которая планировалась на май, была отменена. Помимо родного английского языка, Суини говорит на русском и испанском. Она сама выучила русский в старшей школе, а испанский изучала в школе большую часть своей жизни, так как её отец живёт в Мексике.

Суини — любительница автомобилей. Она отреставрировала Ford Bronco 1969 года и Ford Mustang 1965 года. Актриса совместно с Ford Motor Company разработала дизайн Mustang 2024 года. С июня 2024 года является зарегистрированной избирательницей республиканской партии Флориды по округу Монро. На этом фоне, в августе 2025, президент США Дональд Трамп похвалил актрису в связи с разгоревшимся рекламным скандалом с участием компании American Eagle, в котором актрису обвинили в расизме. В мае 2025 года актриса объявила о запуске продаж мыла с частичками её кожи, сваренного на основе воды, в которой Суини принимала ванну.

Читайте нас также:
#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пауза или конец? Что означает, когда мужчина хочет пожить отдельно
Изображение к статье: То-то я чувствую, что засыпаю: Рига вошла в ТОП-5 городов Европы для «сонного» туризма
Изображение к статье: Мэтр берется за все предложения. Иконка видео
Изображение к статье: Отношение к женщинам тоже может шокировать туристов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фридрих Мерц демонстрирует приверженность семейным ценностям. Иконка видео
В мире
3
Изображение к статье: Российский Ил-76 над Сирией. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Экипаж напоминает советских героев космоса. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Латвии большинство верит в теории заговора, но их число немного сокращается - исследование
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее
В мире
Изображение к статье: Латвийский парадокс: чтобы привлечь инвестиции, ужесточат условия для предпринимателей
Бизнес
Изображение к статье: Фридрих Мерц демонстрирует приверженность семейным ценностям. Иконка видео
В мире
3
Изображение к статье: Российский Ил-76 над Сирией. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Экипаж напоминает советских героев космоса. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео