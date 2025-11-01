Франшиза о Джеймсе Бонде вновь на слуху. 28-летняя актриса и номинантка на премию «Эмми» Сидни Суини вероятно станет новой девушкой агента 007. Между тем, актриса также готовится к запуску собственной линии нижнего белья, а инвестиции со стороны Джеффа Безоса и его супруги Лорен Санчес только подогрели интерес к ее будущей роли.

Предположения о том, что Суини может сыграть, возможно, главную роль своей жизни, усилились после ее посещения роскошной свадьбы Безоса и Санчес в Италии в июне этого года. Как сообщают инсайдеры, молодожены инвестировали в ее будущую коллекцию нижнего белья, что вызвало массу предположений о близких отношениях актрисы с продюсерским составом Amazon MGM, которым теперь управляет Джефф.

Сама Суини впервые высказалась по поводу слухов в интервью журналу Variety. На прямой вопрос о возможной роли в бондиане она лишь сдержанно ответила: «Я не знаю. Честно говоря, я не знаю всех слухов о Бонде, но я всегда была большим поклонником этой франшизы, и мне интересно и волнительно увидеть, что они с ней сделают».

Когда журналисты спросили актрису о том, заинтересована ли она вообще в проекте, Суини проявила скромность: «Зависит от сценария. Думаю, мне было бы интереснее сыграть Джеймса Бонда». Ранее в этом году ходили разговоры о том, что Amazon рассматривает возможность переосмысления культовой франшизы, однако эти планы были временно отложены. Тем не менее, источники в киноиндустрии отмечают: «Сидни — первое имя в списке претендентов на роль девушки Бонда». Режиссер Дени Вильнев (именно он снимет следующую бондиану) высоко оценивает актрису, называя ее чрезвычайно талантливой и обладающей притягательной силой для молодого поколения, что важно для привлечения новой аудитории.

Сидни Суини сегодня действительно находится в центре внимания. Летом она стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей на свадьбе Безоса и Санчес в Италии, на которой присутствовали Орландо Блум, Опра Уинфри и Ким Кардашьян. Хотя актриса не была близка с молодоженами, ее визит вызвал много вопросов и спекуляций. По сообщениям Page Six, этот визит был знаком внимания к не последним людям в индустрии. Кроме того, актриса активно работает над собственной линией нижнего белья, в которую, как сообщают источники Us Weekly, инвестировали Джефф и Лорен.

Сидни Бернис Суини (род. 12 сентября 1997) — американская актриса. Впервые получила известность в 2018 году благодаря сериалам «Сплошной отстой!», «Острые предметы» и «Рассказ служанки». Через год она снялась в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Широкое признание пришло к Суини благодаря ролям в драматическом сериале HBO «Эйфория» и первом сезоне сериала-антологии «Белый лотос», принёсших актрисе две номинации на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2023 году Суини сыграла главные роли в драме «Реальная история Уиннер» и романтической комедии «Кто угодно, но не ты». В 2024 году она снялась в кинокомиксе «Мадам Паутина» и фильме ужасов «Омен. Непорочная».

В 2018 году Суини начала встречаться с бизнесменом Джонатаном Давино, а в 2022 году произошла помолвка. Вместе они занимались продюсированием фильмов, в том числе «Кто угодно, но не ты». В 2025 году пара рассталась, а их свадьба, которая планировалась на май, была отменена. Помимо родного английского языка, Суини говорит на русском и испанском. Она сама выучила русский в старшей школе, а испанский изучала в школе большую часть своей жизни, так как её отец живёт в Мексике.

Суини — любительница автомобилей. Она отреставрировала Ford Bronco 1969 года и Ford Mustang 1965 года. Актриса совместно с Ford Motor Company разработала дизайн Mustang 2024 года. С июня 2024 года является зарегистрированной избирательницей республиканской партии Флориды по округу Монро. На этом фоне, в августе 2025, президент США Дональд Трамп похвалил актрису в связи с разгоревшимся рекламным скандалом с участием компании American Eagle, в котором актрису обвинили в расизме. В мае 2025 года актриса объявила о запуске продаж мыла с частичками её кожи, сваренного на основе воды, в которой Суини принимала ванну.