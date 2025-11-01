"Время летит, и детки наши растут. Очень хочется, чтоб они были счастливы и здоровы".

Наталья Подольская и Владимир Пресняков являются, пожалуй, одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Свои отношения возлюбленные узаконили летом 2010 года. За 15 лет брака они дважды становились родителями. Сначала в звездной семье родился старший наследник Артемий, а после — младший Иван. И вот на днях у малыша был день рождения.

Накануне Наталья Подольская поделилась кадрами с яркого праздника, устроенного в честь сына. Судя по опубликованному певицей ролику, торжество прошло с особым размахом. Гостей развлекали аниматоры, а рядом бегали маленькие собачки с яркими хвостами. В конце мероприятия все собрались за большим именинным тортом.

«Нашему Ивану исполнилось 5 лет. Время летит, и детки наши растут. Очень хочется, чтоб они были счастливы и здоровы. Мы с Владимиром стараемся сделать их жизнь ярче», — написала 43-летняя певица.

Подписчики Натальи Подольской принялись активно комментировать ее праздничную публикацию. Все поздравляли маленького Ивана, восхищаясь атмосферой его дня рождения.

Певец вел весьма бурную семейную жизнь. Со своей будущей супругой Кристиной Орбакайте Пресняков познакомился на концерте в честь Дня Конституции в Измайлово 7 октября 1986 года, где он выступал в составе варьете Лаймы Вайкуле. Через две-три недели они встретились на съёмках «Голубого огонька», где Пресняков исполнил песню про Чарли Чаплина, а Орбакайте выступила на подтанцовках Владимира Кузьмина в песне «Симона». С того дня у них начались близкие отношения.

21 мая 1991 года у Преснякова и его фактической жены Орбакайте в Лондоне родился сын Никита. В 1992 году Пресняков крестился. В конце 1996 года десятилетний союз с Орбакайте распался.

17 августа 2001 года Пресняков женился на модельере Елене Ленской (род. 18 мая 1971), развод с которой был завершён в 2006 году.

С 2005 года проживал с певицей Натальей Подольской; 5 июня 2010 года они поженились. 5 июня 2015 года у них родился сын Артемий. 22 октября 2020 года у них родился второй сын Иван.