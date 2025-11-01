Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Топ-20 городов мира, где жители чувствуют себя по-настоящему счастливыми 0 271

Lifenews
Дата публикации: 01.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Топ-20 городов мира, где жители чувствуют себя по-настоящему счастливыми

Местные жители оценили культурную жизнь, пешеходную доступность и общее ощущение радости в своих городах.

Счастье в городе определяют не только удобные дороги, чистый воздух и экономическое благосостояние. Важную роль играют культурная жизнь, зеленая зона, искусство и ощущение сообщества. Новое исследование опубликовало издание Time Out, опросив более 18 тысяч горожан по всему миру.

Опрос этого года охватил вопросы культуры, ночной жизни, гастрономии, пешеходной доступности, стоимости жизни и общего качества жизни. Отдельно участников спрашивали об ощущении счастья: насколько город делает их довольными, чувствуют ли они себя счастливее здесь, чем в любых других городах, и замечают ли позитивный настрой у окружающих.

По результатам исследования, лидером рейтинга стал Абу-Даби. Жители столицы ОАЭ почти единогласно подтвердили, что город делает их счастливыми: 99% респондентов отметили, что испытывают удовольствие от жизни в Абу-Даби, 96% замечают позитивный настрой людей в городе, а 93% сказали, что здесь они счастливее, чем где-либо еще. Кроме того, город возглавил рейтинги за пешеходную доступность, культурную жизнь и наличие зеленых зон.

Второе место занял Медельин в Колумбии, где 97% опрошенных находят радость в повседневной жизни. Город привлекает не только своей культурной и гастрономической атмосферой, но и комфортным климатом и большим количеством зеленых зон.

Третью позицию занял Кейптаун в Южной Африке. Жители этого прибрежного города выделяют великолепные пляжи с Blue Flag, активную культурную жизнь и разнообразную кухню. Здесь также 97% респондентов заявили, что город делает их счастливыми.

Рейтинг самых счастливых городов мира в 2025 году

Абу-Даби, ОАЭ Медельин, Колумбия Кейптаун, Южная Африка Мехико, Мексика Мумбаи, Индия Пекин, Китай Шанхай, Китай Чикаго, США Севилья, Испания Мельбурн, Австралия Брайтон, Великобритания Порту, Португалия Сидней, Австралия Чиангмай, Таиланд Марракеш, Марокко Дубай, ОАЭ Ханой, Вьетнам Джакарта, Индонезия Валенсия, Испания Глазго, Великобритания

Опрос показал, что счастье в городе зависит не только от экономического развития и инфраструктуры, но и от культуры, природы, ощущения сообщества и возможности наслаждаться повседневной жизнью.

Читайте нас также:
#счастье #путешествие #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пауза или конец? Что означает, когда мужчина хочет пожить отдельно
Изображение к статье: То-то я чувствую, что засыпаю: Рига вошла в ТОП-5 городов Европы для «сонного» туризма
Изображение к статье: Мэтр берется за все предложения. Иконка видео
Изображение к статье: Отношение к женщинам тоже может шокировать туристов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фридрих Мерц демонстрирует приверженность семейным ценностям. Иконка видео
В мире
3
Изображение к статье: Российский Ил-76 над Сирией. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Экипаж напоминает советских героев космоса. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Латвии большинство верит в теории заговора, но их число немного сокращается - исследование
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее
В мире
Изображение к статье: Латвийский парадокс: чтобы привлечь инвестиции, ужесточат условия для предпринимателей
Бизнес
Изображение к статье: Фридрих Мерц демонстрирует приверженность семейным ценностям. Иконка видео
В мире
3
Изображение к статье: Российский Ил-76 над Сирией. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Экипаж напоминает советских героев космоса. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео