Местные жители оценили культурную жизнь, пешеходную доступность и общее ощущение радости в своих городах.

Счастье в городе определяют не только удобные дороги, чистый воздух и экономическое благосостояние. Важную роль играют культурная жизнь, зеленая зона, искусство и ощущение сообщества. Новое исследование опубликовало издание Time Out, опросив более 18 тысяч горожан по всему миру.

Опрос этого года охватил вопросы культуры, ночной жизни, гастрономии, пешеходной доступности, стоимости жизни и общего качества жизни. Отдельно участников спрашивали об ощущении счастья: насколько город делает их довольными, чувствуют ли они себя счастливее здесь, чем в любых других городах, и замечают ли позитивный настрой у окружающих.

По результатам исследования, лидером рейтинга стал Абу-Даби. Жители столицы ОАЭ почти единогласно подтвердили, что город делает их счастливыми: 99% респондентов отметили, что испытывают удовольствие от жизни в Абу-Даби, 96% замечают позитивный настрой людей в городе, а 93% сказали, что здесь они счастливее, чем где-либо еще. Кроме того, город возглавил рейтинги за пешеходную доступность, культурную жизнь и наличие зеленых зон.

Второе место занял Медельин в Колумбии, где 97% опрошенных находят радость в повседневной жизни. Город привлекает не только своей культурной и гастрономической атмосферой, но и комфортным климатом и большим количеством зеленых зон.

Третью позицию занял Кейптаун в Южной Африке. Жители этого прибрежного города выделяют великолепные пляжи с Blue Flag, активную культурную жизнь и разнообразную кухню. Здесь также 97% респондентов заявили, что город делает их счастливыми.

Рейтинг самых счастливых городов мира в 2025 году

Абу-Даби, ОАЭ Медельин, Колумбия Кейптаун, Южная Африка Мехико, Мексика Мумбаи, Индия Пекин, Китай Шанхай, Китай Чикаго, США Севилья, Испания Мельбурн, Австралия Брайтон, Великобритания Порту, Португалия Сидней, Австралия Чиангмай, Таиланд Марракеш, Марокко Дубай, ОАЭ Ханой, Вьетнам Джакарта, Индонезия Валенсия, Испания Глазго, Великобритания

Опрос показал, что счастье в городе зависит не только от экономического развития и инфраструктуры, но и от культуры, природы, ощущения сообщества и возможности наслаждаться повседневной жизнью.