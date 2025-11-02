Baltijas balss logotype
Ксения Раппопорт, Геннадий Хазанов и другие: новая волна «русскоязычного» театра в Латвии

Lifenews
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ксения Раппопорт, Геннадий Хазанов и другие: новая волна «русскоязычного» театра в Латвии

Последние годы русский язык все реже звучит с театральных сцен Латвии. Но не всё так печально. Если включить чувство юмора, то может быть, нам поможет выдающийся юморист Геннадий Хазанов, постоянно бывающий в Латвии?

Анна Каренина заговорила на идиш

Театр на русском языке в Латвии нынче существенно ограничен. По понятным причинам не происходят многочисленные и весьма качественные гастроли российских трупп, постоянно приезжавших к нам в прежние годы.

Отменён, в частности, фестиваль «Золотая маска в Латвии», ежегодно показывавший нам лучшие спектакли России и проходивший согласно ныне расторгнутому договору о сотрудничестве между Минкультами РФ и Латвии. После этого что делать устроителям фестиваля, которые явно пережили колоссальный стресс? Сведения из-за кулис, которые произнесла одна из команды устроителей театрального действа: «Запад нам поможет!».

И в этом смысле какие-то подвижки есть - правда, помог Восток в лице израильского театра «Гешер», показавший нам последние две постановки уехавшего из Москвы в 2022 году и скончавшегося в эмиграции худрука московского театра имени Вахтангова Римаса Туминаса («Анна Каренина» и «Сирано де Бержерак»). Правда, эти постановки показывались на идише - с субтитрами на латышском.

Вскоре с подачи организаторов почившей в бозе «Золотой маски в Латвии» планируется вечер в малом зале «Дзинтари», в котором выступит известная российская пианистка Полина Осетинская и актриса Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Ксения Раппопорт. Прекрасно! Хотя в сравнении с тем, что происходило ещё пять лет назад это ни в какое сравнение не идёт, конечно.

Мрачные приметы времени

Последним оплотом «русскоязычного» театра в Латвии считается театр Чехова. Хотя и с ним всё было не так просто. Закрыть театр? Это было бы скандально и нелогично, учитывая, что это вообще старейший театр Латвии, насчитывающий более чем столетнюю историю! Но не только этим театром единым жив сейчас зритель, родным языком для которых является великий им могучий язык Ивана Тургенева.

Например, уже более пятнадцати лет успешно работает театр «Общество свободных актеров» («ОСА»). Театр негосударственный, существует на гранты и доходы от продажи билетов. Зато своя постоянная публика. На днях здесь при абсолютном аншлаге прошла премьера черной комедии Мартина МакДонаха «Череп из Коннемары». Постановка Эдвина Климанова — режиссера из театра «Йорик» в Резекне, в котором играют на русском, латышском и латгальском.

А сюжетик вполне мрачный, как раз в духе нынешних времён. В ирландской глуши живёт могильщик Мик Дауд, пьет ирландский виски литрами. И каждый год он по поручению церкви выкапывает старые кости, чтобы освободить место для новых покойников. По словам Эдвина Климанова, спектакль театра «Йорик» будет дальше гастролировать в Риге, потом в Даугавпилсе, Резекне и других городах. А что до мрачного юмора в спектакле, над которым с удовольствием хохочет публика, так это дань времени и тому, что по мысли режиссёра, ирландцы очень близки латвийцам по менталитету. «Потому что мы же тоже, чего кривить душой, через свою грубость высказываем любовь, а у ирландцев это культурный код», — говорит русский режиссёр из Резекне.

Эмигранты на рижской сцене

А кроме того, как раз в эти дни в большом зале здания рижской еврейской общины до 2 ноября проходит пятый, юбилейный международный фестиваль «Театральная Балтика». Как рассказал уcтроитель мероприятия, режиссёр Аба Герцбах, все спектакли — на русском языке, выступят коллективы из Израиля, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. «Это артисты театров, как правило, из бывшего Советского Союза, которые разъехались по всему миру и имеют свои студии, — говорит Аба, руководитель камерной труппы рижских школьников «Странники» и небольшого театра «Абажур».- Когда в 2022 году начались известные события, очень много артистов приехало из Украины, из России, они объединяются, возникают театры».

В целом десять спектаклей. Одно мероприятие, включающее два спектакля — для детей. Важен возраст, рекомендуемый для зрителей — 10-15 лет.

В этот уик-энд в зале камерного кинотеатра К.Suns состоятся и премьеры т.н. «читаклей», то есть прочитываемых и обыгрываемых со сцены артистами пьес. Это «Книга отзывов» драматурга Рона Элайша, одного из главных современных драматургов в англоязычном театре, австралийца. Режиссёр - Денис Сергеев, бывший российский журналист и деятель театра, живущий в Латвии уже более десяти лет. В главной роли - Вера Бабичева, заслуженная артистка Армении, некогда ведущая актриса Русского театра в Ереване, а затем работавшая в Москве и тоже уже много лет живущая в Латвии.

«Книга ответов» – вторая постановка Театра «12 LUGAS/12 ПЬЕС», созданного в Латвии в 2024 году. Этот международный театральный проект знакомит зрителей с лучшими англоязычными пьесами XXI столетия. Спектакли по ним ставили и продолжают ставить на главных европейских сценах. На рождество планируют спектакли для детей.

Таланты и поклонники

Казалось бы, а причём здесь блистательный Геннадий Хазанов, недавно вдруг продавший практически всё своё недвижимое имущество в Москве - на целый миллиард! Рублей. А при том, что он, гражданин Израиля и России, уже давно обосновался в Юрмале (и в Израиле), и это не секрет.

1 декабря ему исполняется 80 лет (отлично выглядит!). Как раз тот возраст, в котором руководители важных московских трупп уходят в почётную отставку. А Геннадий Викторович ведь глава Московского театра эстрады, находящегося напротив Кремля!

Так вот, Геннадий Викторович не раз замечен в последнее время в Латвии. Более того: посетил арт-бар в Старой Риге, где проводил свой поэтический вечер его рижский друг-юморист (бизнесмен, кстати). Хазанов оставил счастливой официантке на чай не только целых 20 евро, но и автограф на стене.

И это ещё не всё - на днях своё имущество в России продала и супруга Геннадия - Злата. «Всего-то» на 250 миллионов (опять же рублей). Совпадение? Не думаю! Тем паче, что на минувшей неделе Злата была замечена в одном рижском арт-пространстве в компании бывшего директора рижской Русской драмы Эдуарда Цеховала.

Имеющий колоссальные связи и опыт Хазанов мог бы купить хоть два Дома Москвы в Риге (а там прекрасная сцена и зал, кстати). Конечно и по понятным причинам юморист этого не сделает. Другое дело, что какая-то подвижка забавная на этом участке «русскоязычного театрального фронта» явно просматривается. В конце концов, великий Хазанов ведь тоже «русскоязычный», кто ж ещё?

#театр #культура
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го ноября

    Нужно перестать называть театр - русским. Он больше не русский, какой угодно, чей угодно, но не русский. Удивляет другое, это что стены теперь можно на русском языке "расписывать"?

    10
    1
  • З
    Злой
    2-го ноября

    Да, оголтелые русофобы- параноики вырвались с улицы Твайку, но пусть запрещают и закрывают театр, всё равно он уже не русский, да и есть положительный момент - нет театра, нет билетов, нет денег актёрам, не идёт налог в казну латвии, нормально вполне!

    14
    1
  • A
    Aleks
    2-го ноября

    Хазанова уважаю.Не стал русским как Соловьев,потому как незачем приличному человеку прикрываться другой национальностью и переводить стрелки.А ка потроллил ,,самого,,внука еврейской бабушки,который прикидывается русским как его бывшее начальство Андропов -Либерман,подарив тому Копию короны российской империи?!Надо обладать большим мужеством,ведь внучок очень злопамятный . Вот таких евреев я приветствую в Латвии,которые не считают себя богоизбранным как русский Соловьев,обладают чувством самоиронии и живут по совести.Надеюсь,что я не ошибаюсь...

    5
    32
  • A
    Aleks
    2-го ноября

    Так почему на идиш,если национальный язык Латвии-это иврит?!😂 Непорядок...😂😂😂 Теперь я понимаю,почему в Сейме два флага,хотя,если по честному,повесили б в Раде да в Сейме один ,ведь и так уже давно все понятно...😈👽🔯

    15
    15
Читать все комментарии

