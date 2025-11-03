Неувядающая Анна Семенович вышла на откровенный разговор и раскрыла ингредиент молодости. Певица вышла с коротким видео в личном блоге, где ответила на вопрос фолловера о секрете своей красоты.

«Я пью кровь мужчин!» — зловещим голосом начала Анна. Но тут же переключилась на «человеческий» режим: «Я умею кайфовать от жизни, вот в чем мой секрет! Я позитивно мыслю, я вижу красоту этого мира. Я не накручиваю себя, когда что-то идет не так, потому что я понимаю, каждый человек имеет свою судьбу».

Семенович убеждена, что каждый из нас следует по своему пути, который в какой-то степени уже предопределен. Анна — из тех, кто вызовы судьбы принимает философски. «Я умею негатив переворачивать в позитив, это очень крутая техника», — призналась артистка.

Также певица ответила и на другие вопросы фолловеров. У Семенович поинтересовались, как не переживать из-за отсутствия партнера. Анна посоветовала не цепляться за это желание и на накручивать. «Загадайте мужчину — и расслабьтесь!» — сказала экс-«блестящая». Она убеждена, что любовь можно встретить и в 50, и в 60 лет.