Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

45-летняя Анна Семенович рассказала, что помогает ей оставаться молодой и счастливой 0 303

Lifenews
Дата публикации: 03.11.2025
womanhit
Изображение к статье: 45-летняя Анна Семенович рассказала, что помогает ей оставаться молодой и счастливой

Анна Семенович назвала самый главный секрет молодости.

Неувядающая Анна Семенович вышла на откровенный разговор и раскрыла ингредиент молодости. Певица вышла с коротким видео в личном блоге, где ответила на вопрос фолловера о секрете своей красоты.

«Я пью кровь мужчин!» — зловещим голосом начала Анна. Но тут же переключилась на «человеческий» режим: «Я умею кайфовать от жизни, вот в чем мой секрет! Я позитивно мыслю, я вижу красоту этого мира. Я не накручиваю себя, когда что-то идет не так, потому что я понимаю, каждый человек имеет свою судьбу».

Семенович убеждена, что каждый из нас следует по своему пути, который в какой-то степени уже предопределен. Анна — из тех, кто вызовы судьбы принимает философски. «Я умею негатив переворачивать в позитив, это очень крутая техника», — призналась артистка.

Также певица ответила и на другие вопросы фолловеров. У Семенович поинтересовались, как не переживать из-за отсутствия партнера. Анна посоветовала не цепляться за это желание и на накручивать. «Загадайте мужчину — и расслабьтесь!» — сказала экс-«блестящая». Она убеждена, что любовь можно встретить и в 50, и в 60 лет.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Никита и Татьяна идут по жизни вместе все года. Иконка видео
Изображение к статье: Мортиша Адамс из «Венздей»: как изменилась внешность Кэтрин Зета-Джонс после пластики
Изображение к статье: Робби Уильямсу уютно в изобретенном им кресле интроверта Иконка видео
Изображение к статье: Агасси и Граф — легенды и пара на века: теннисист отметил 24 года брака архивным кадром

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Ужасный шум!» В стране ЕС заявили о «слишком маленьком небе» для истребителей из США
В мире
Изображение к статье: Синоптики предрекли холодные дни для Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Как избавиться от темных кругов под глазами: 9 советов, которые реально работают
Люблю!
Изображение к статье: Нацблок поможет Ринкевичу надавить на депутатов Сейма
Политика
2
Изображение к статье: Вместо одного пленарного заседания - шесть! Депутаты могут побить рекорд Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Кашель может быть симптомом рака
Lifenews
Изображение к статье: «Ужасный шум!» В стране ЕС заявили о «слишком маленьком небе» для истребителей из США
В мире
Изображение к статье: Синоптики предрекли холодные дни для Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Как избавиться от темных кругов под глазами: 9 советов, которые реально работают
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео