Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Будущий вратарь: сын Богатырева и Арнтгольц покорил фанатов новым фото 0 518

Lifenews
Дата публикации: 03.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.

Актер заснял ребенка во время тренировки.

Российский актер театра и кино Марк Богатырев счастлив в отношениях со своей коллегой по цеху Татьяной Арнтгольц. После нескольких лет бурного романа пара решила пожениться. Свадебное торжество состоялось в 2020 году. В феврале 2021-го на свет появился их общий наследник — сынишка Данила. Сейчас мальчику уже четыре года.

Супруги не часто показывают ребенка широкой общественности. Однако пару часов назад в блоге Марка все-таки появилось его свежее фото. Маленький Данила позировал в спортивной форме со специальными рукавами яркого цвета. В описании к кадру Богатырев намекнул, что его общий с Арнтгольц сынишка планирует стать вратарем.

arntgolc-2.jpg

Cоцсети

Напомним, для Марка Богатырева брак с Татьяной Арнтгольц стал первым и, по словам самого актера, очень важным этапом в жизни. Именно в этих отношениях артист испытал радость отцовства и по-настоящему это прочувствовал. У Татьяны же уже есть дочь Мария от предыдущего брака с Иваном Жидковым. Некогда возлюбленные сыграли свадьбу осенью 2008 года. Летом 2013-го этот брак перестал существовать.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Никита и Татьяна идут по жизни вместе все года. Иконка видео
Изображение к статье: Мортиша Адамс из «Венздей»: как изменилась внешность Кэтрин Зета-Джонс после пластики
Изображение к статье: Робби Уильямсу уютно в изобретенном им кресле интроверта Иконка видео
Изображение к статье: Агасси и Граф — легенды и пара на века: теннисист отметил 24 года брака архивным кадром

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Ужасный шум!» В стране ЕС заявили о «слишком маленьком небе» для истребителей из США
В мире
Изображение к статье: Синоптики предрекли холодные дни для Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Как избавиться от темных кругов под глазами: 9 советов, которые реально работают
Люблю!
Изображение к статье: Нацблок поможет Ринкевичу надавить на депутатов Сейма
Политика
2
Изображение к статье: Вместо одного пленарного заседания - шесть! Депутаты могут побить рекорд Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Кашель может быть симптомом рака
Lifenews
Изображение к статье: «Ужасный шум!» В стране ЕС заявили о «слишком маленьком небе» для истребителей из США
В мире
Изображение к статье: Синоптики предрекли холодные дни для Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Как избавиться от темных кругов под глазами: 9 советов, которые реально работают
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео