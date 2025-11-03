Российский актер театра и кино Марк Богатырев счастлив в отношениях со своей коллегой по цеху Татьяной Арнтгольц. После нескольких лет бурного романа пара решила пожениться. Свадебное торжество состоялось в 2020 году. В феврале 2021-го на свет появился их общий наследник — сынишка Данила. Сейчас мальчику уже четыре года.

Супруги не часто показывают ребенка широкой общественности. Однако пару часов назад в блоге Марка все-таки появилось его свежее фото. Маленький Данила позировал в спортивной форме со специальными рукавами яркого цвета. В описании к кадру Богатырев намекнул, что его общий с Арнтгольц сынишка планирует стать вратарем.

Cоцсети

Напомним, для Марка Богатырева брак с Татьяной Арнтгольц стал первым и, по словам самого актера, очень важным этапом в жизни. Именно в этих отношениях артист испытал радость отцовства и по-настоящему это прочувствовал. У Татьяны же уже есть дочь Мария от предыдущего брака с Иваном Жидковым. Некогда возлюбленные сыграли свадьбу осенью 2008 года. Летом 2013-го этот брак перестал существовать.