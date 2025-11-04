Baltijas balss logotype
Агасси и Граф — легенды и пара на века: теннисист отметил 24 года брака архивным кадром 0 294

Lifenews
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Агасси и Граф — легенды и пара на века: теннисист отметил 24 года брака архивным кадром

Андре Агасси опубликовал ретро-снимок себя и своей любимой жены Штеффи Граф в честь 24-й годовщины их свадьбы.

Пара, которую многие считают величайшими теннисистами всех времен, выглядела почти неузнаваемо, гордо позируя со своими трофеями Уимблдона еще в 1992 году.

В те годы, до того как Андре обзавелся своей фирменной бритой головой, чемпион, которому сейчас 55, носил волосы до плеч и одну свисающую серьгу.

agasi.jpg

Одетый в костюм, он стоял рядом с юной Штеффи, одетой в роскошное платье, дополненное жемчужными украшениями.

Андре сжимал Кубок в мужском одиночном разряде, а его будущая жена, на которой он женился в 2001 году, держала Блюдо с розовой водой в женском одиночном разряде.

Андре подписал пост: «24 года с этой замечательной женщиной, с годовщиной, Штеффи, ты мой единорог!»

Поклонники восхитились снимком и поспешили оставить комментарии: «Штеффи стареет в обратном направлении?», «Лучшая пара в истории», «С годовщиной! Вы двое заставили меня полюбить теннис», «Она стареет, как хорошее вино. С годовщиной».

Оба супруга широко признаны одними из величайших теннисистов всех времен.

agasi+graf.jpg

Поклонники в восторге комментировали снимок: «Стефи молодеет?», «Лучшая пара!», «С годовщиной! Вы те, кто привил мне любовь к теннису».

