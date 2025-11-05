Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Топ-10 самых необычных фобий человека 0 263

Lifenews
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Топ-10 самых необычных фобий человека

Все люди чего-то боятся, и это нормально. Но страх и фобия — не одно и то же. Фобия — это постоянное чувство тревоги, которое не всегда поддается логическому объяснению. Некоторые страхи вполне понятны, например аэрофобия или аквафобия, но существуют и гораздо более необычные.

Фобии могут негативно влиять на эмоциональное и психическое здоровье. Это невротическое состояние, при котором определённые предметы или ситуации вызывают сильный ужас. Иногда источником фобии становятся психические травмы, оставляющие неприятные ассоциации.

  • Номофобия — страх остаться без мобильного телефона. Около 50% пользователей смартфонов испытывают тревогу, если не могут воспользоваться телефоном.
  • Гаптофобия — боязнь прикосновений. Простое рукопожатие или объятие вызывает дискомфорт.
  • Хорофобия — панический страх танцев. Людей пугает не только сам танец, но и присутствие танцующих.
  • Фелинофобия — боязнь кошек. Симптомы включают головокружение, тошноту, учащённое сердцебиение и даже панику.
  • Пеладофобия — страх лысых людей. Иногда сопровождается тревогой о собственной потере волос, даже при отсутствии предпосылок.
  • Хрометофобия — боязнь денег. Люди с этой фобией часто предпочитают карты наличным. Иногда страх связан с опасением микробов на банкнотах.
  • Аблютофобия — страх мыться. Проявляется тревогой перед душем или ванной, иногда распространяется на санузлы в целом.
  • Овофобия — боязнь яиц. Встречается примерно у одного человека из ста; вид яиц вызывает отвращение.
  • Брумотактиллофобия — страх перемешанной еды. Людям важно, чтобы ингредиенты не соприкасались; часто используют тарелки с отделениями.
  • Эфебифобия — страх подростков. Человек боится неожиданных действий тинейджеров и избегает их общества.

Важно помнить, что точный диагноз и причины фобии, а также эффективное лечение, может определить только квалифицированный специалист.

Источник: zakon

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана связь между местом жительства и риском деменции
Изображение к статье: Развеян главный миф о вреде физкультуры для сердца
Изображение к статье: 77-летний велосипедист упал в 40-метровый овраг и три дня пил вино
Изображение к статье: Почему водители становятся агрессивными: зеркало внутреннего состояния

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Более 20 родственников Путина занимают государственные посты
В мире
Изображение к статье: Калифорнийским ветеринарам запретили удалять когти кошкам
В мире животных
Изображение к статье: Кому аффирмации действительно помогают — выяснили психологи
Дом и сад
Изображение к статье: Можно ли есть медуз?
В мире животных
Изображение к статье: Раскрыта новая функция Android 17
Техно
Изображение к статье: Пузырь или бум? На что обращать внимание, когда все доверились искусственному интеллекту
Бизнес
Изображение к статье: Более 20 родственников Путина занимают государственные посты
В мире
Изображение к статье: Калифорнийским ветеринарам запретили удалять когти кошкам
В мире животных
Изображение к статье: Кому аффирмации действительно помогают — выяснили психологи
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео