Все люди чего-то боятся, и это нормально. Но страх и фобия — не одно и то же. Фобия — это постоянное чувство тревоги, которое не всегда поддается логическому объяснению. Некоторые страхи вполне понятны, например аэрофобия или аквафобия, но существуют и гораздо более необычные.

Фобии могут негативно влиять на эмоциональное и психическое здоровье. Это невротическое состояние, при котором определённые предметы или ситуации вызывают сильный ужас. Иногда источником фобии становятся психические травмы, оставляющие неприятные ассоциации.

Номофобия — страх остаться без мобильного телефона. Около 50% пользователей смартфонов испытывают тревогу, если не могут воспользоваться телефоном.

Гаптофобия — боязнь прикосновений. Простое рукопожатие или объятие вызывает дискомфорт.

Хорофобия — панический страх танцев. Людей пугает не только сам танец, но и присутствие танцующих.

Фелинофобия — боязнь кошек. Симптомы включают головокружение, тошноту, учащённое сердцебиение и даже панику.

Пеладофобия — страх лысых людей. Иногда сопровождается тревогой о собственной потере волос, даже при отсутствии предпосылок.

Хрометофобия — боязнь денег. Люди с этой фобией часто предпочитают карты наличным. Иногда страх связан с опасением микробов на банкнотах.

Аблютофобия — страх мыться. Проявляется тревогой перед душем или ванной, иногда распространяется на санузлы в целом.

Овофобия — боязнь яиц. Встречается примерно у одного человека из ста; вид яиц вызывает отвращение.

Брумотактиллофобия — страх перемешанной еды. Людям важно, чтобы ингредиенты не соприкасались; часто используют тарелки с отделениями.

Эфебифобия — страх подростков. Человек боится неожиданных действий тинейджеров и избегает их общества.

Важно помнить, что точный диагноз и причины фобии, а также эффективное лечение, может определить только квалифицированный специалист.

