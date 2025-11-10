Baltijas balss logotype
Развенчан популярный миф о пользе завтрака 0 465

Lifenews
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Развенчан популярный миф о пользе завтрака
ФОТО: Unsplash

Отказ от завтрака не вредит работе мозга — к такому выводу пришли ученые из Оклендского университета, проанализировав более 70 исследований о влиянии голода на когнитивные функции.

Результаты метаанализа, опубликованные в журнале Psychological Bulletin (PB), показали: кратковременное воздержание от еды, включая пропуск утреннего приема пищи, не ухудшает внимание, память и скорость мышления.

Исследователи сравнили показатели более 3000 участников, соблюдавших пост в течение 8–24 часов, с теми, кто ел как обычно. Разницы в когнитивных тестах не обнаружено — мозг одинаково эффективно работает и на пустой, и на полной энергии.

По словам авторов, организм способен быстро переключаться на внутренние энергетические запасы — кетоновые тела, вырабатываемые при сжигании жиров. Это объясняет, почему отказ от завтрака не снижает продуктивность вопреки популярным представлениям. Таким образом, привычка есть утром — вопрос личного комфорта, а не физиологической необходимости.

#здоровое питание
