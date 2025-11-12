В новом выпуске шоу «Осторожно: Собчак» Ксения пообщалась с Прохором Шаляпиным, который рассказал о своих идеалах и симпатии к звезде проекта «Натальная карта» Олесе Иванченко. Беседа шла спокойно, пока Собчак внезапно не заговорила о личной жизни Ксении Бородиной.

«Ксюша Бородина скоро разведется. Вот, кстати, а я вот пока замужем», — с улыбкой заявила ведущая, намекнув, что Шаляпину стоило бы обратить внимание на свою коллегу.

Слова Ксении прозвучали особенно громко на фоне того, что Бородина всего несколько месяцев назад вышла замуж за Николая Сердюкова. Поначалу казалось, что в их семье царит идиллия, однако в Сети не утихают разговоры о неравенстве в паре.

Многие пользователи считают, что Сердюков не подходит по статусу телеведущей и называют его альфонсом. Сама Бородина ранее резко отреагировала на подобные комментарии, заявив, что ей стыдно за часть аудитории, позволяющую себе оскорблять ее мужа, и что подобные обвинения — это не более чем отражение личных комплексов самих хейтеров.

Ссора Собчак (44) и Бородиной (42) является многолетней и периодической, подогреваемой взаимными публичными упреками, начавшимися еще во времена их совместной работы на «Доме-2». Конфликты возникали из-за обвинений в рекламе, критики образа жизни и внешнего вида, а также из-за вопросов, связанных с гонорарами и прошлыми совместными проектами. В последнее время, несмотря на прежние разногласия, наблюдается тенденция к примирению, о чем свидетельствуют их встречи на светских мероприятиях.