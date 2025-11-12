Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандальная режиссерка Гай Германика стала бабушкой в 41 год 0 341

Lifenews
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ее имя при рождении - Валерия Игоревна Дудинская.

Ее имя при рождении - Валерия Игоревна Дудинская.

«Дети растут и внуки растут. В карусели - дети, внучка и друзья».

Валерия Гай Германика поделилась хорошими новостями. Как выяснилось, несколько месяцев назад в семье режиссера произошло пополнение.

Накануне обладательница премии «Ника» закатила вечеринку по случаю 6-летия своего младшего сына Августа. Праздник стал поводом поделиться счастьем, которое настигло режиссера около полугода назад. Так, 17-летняя дочь Валерии Гай Германики родила девочку. На мероприятии присутствовали не только Октавия с малышкой, но и новоиспеченный папа. Зарегистрировали ли молодые люди свой брак или нет – пока неизвестно. Но одно понятно точно, Германика и все ее близкие сейчас находятся на седьмом небе от счастья.

«Дети растут и внуки растут. В карусели - дети, внучка и друзья», - подписала Германика серию трогательных кадров с дня рождения.

На одном из снимков Валерия Гай Германика предстала в образе счастливой бабушки с крохой на руках. Лицо ребенка звезда кинематографа предусмотрительно прикрыла смайликом. Узнав о пополнении в семье любимицы, поклонники засыпали ее поздравлениями и искренними пожеланиями счастья.

«Внучка! Мои самые горячие поздравления, внучка - это чудесно! Такое счастье, и пусть счастья у всех вас, будет больше»; «Вот это я понимаю «женская энергия изобилия» или как там! Примите, пожалуйста, поздравления с рождением внучки!»; «Вы всегда для меня были и оставались такой дерзкой, креативной, талантливой и молодой! А уже внучка! Как это здорово, поздравляю! С такой мамой и бабушкой дети всегда будут в тонусе», - высказались комментаторы.

Напомним, что Валерия Гай Германика, недавно ответившая на публичные претензии Дианы Арбениной, стала мамой трижды. Помимо старшей наследницы Октавии, звезда родила дочь Северину от Вадима Любушкина, участника проекта «Танцы со звездами». В 2019 году Валерию снова поздравляли с пополнением – младшего и единственного сына Августа красотка произвела на свет, когда находилась в браке с новокузнецким бизнесменом Денисом Молчановым.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Небесный гламур без прикрас: почему дресс-код стюардесс вызывает критику
Изображение к статье: Трудно поверить, что это былая звезда. Иконка видео
Изображение к статье: Умер исполнитель главной роли в индийском фильме «Зита и Гита»
Изображение к статье: Фрида Кало и Диего Ривера. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео