Валерия Гай Германика поделилась хорошими новостями. Как выяснилось, несколько месяцев назад в семье режиссера произошло пополнение.

Накануне обладательница премии «Ника» закатила вечеринку по случаю 6-летия своего младшего сына Августа. Праздник стал поводом поделиться счастьем, которое настигло режиссера около полугода назад. Так, 17-летняя дочь Валерии Гай Германики родила девочку. На мероприятии присутствовали не только Октавия с малышкой, но и новоиспеченный папа. Зарегистрировали ли молодые люди свой брак или нет – пока неизвестно. Но одно понятно точно, Германика и все ее близкие сейчас находятся на седьмом небе от счастья.

«Дети растут и внуки растут. В карусели - дети, внучка и друзья», - подписала Германика серию трогательных кадров с дня рождения.

На одном из снимков Валерия Гай Германика предстала в образе счастливой бабушки с крохой на руках. Лицо ребенка звезда кинематографа предусмотрительно прикрыла смайликом. Узнав о пополнении в семье любимицы, поклонники засыпали ее поздравлениями и искренними пожеланиями счастья.

«Внучка! Мои самые горячие поздравления, внучка - это чудесно! Такое счастье, и пусть счастья у всех вас, будет больше»; «Вот это я понимаю «женская энергия изобилия» или как там! Примите, пожалуйста, поздравления с рождением внучки!»; «Вы всегда для меня были и оставались такой дерзкой, креативной, талантливой и молодой! А уже внучка! Как это здорово, поздравляю! С такой мамой и бабушкой дети всегда будут в тонусе», - высказались комментаторы.

Напомним, что Валерия Гай Германика, недавно ответившая на публичные претензии Дианы Арбениной, стала мамой трижды. Помимо старшей наследницы Октавии, звезда родила дочь Северину от Вадима Любушкина, участника проекта «Танцы со звездами». В 2019 году Валерию снова поздравляли с пополнением – младшего и единственного сына Августа красотка произвела на свет, когда находилась в браке с новокузнецким бизнесменом Денисом Молчановым.