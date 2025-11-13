Baltijas balss logotype
Арнольд Шварценеггер и его внебрачный сын: отношения с Милдред Баэной и Джозефом 0 258

Lifenews
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Арнольд Шварценеггер и его внебрачный сын: отношения с Милдред Баэной и Джозефом

История внебрачного сына Арнольда Шварценеггера, Джозефа Баэны, привлекает внимание публики уже много лет. Его мать — домработница Милдред Баэна, с которой актер имел кратковременную связь. Несмотря на скандальный характер событий, Шварценеггер взял на себя ответственность за ребенка и поддерживает с ним близкие отношения, оставляя прошлое с Милдред позади.

Причины отсутствия контакта с Милдред

Сейчас Арнольд и Милдред не поддерживают общение. Главная причина — разрушение брака актера с Марией Шрайвер из-за измены много лет назад. Юридически развод завершился только в 2021 году, хотя инициирован был еще в 2011-м.

По словам источников, связь с Баэной была кратковременной — «только одна ночь». Несмотря на это, Шварценеггер всегда относился к сыну с любовью и заботой:

«Он любит своего сына и принимает судьбу такой, какая она есть. Хотя отношений с Милдред нет, он не держит на нее зла», — отмечают инсайдеры.

Уважение и поддержка на расстоянии

Шварценеггер проявляет уважение к Милдред как матери Джозефа, однако общение ограничено. Вся информация о ее жизни приходит через сына. Их объединяет общая страсть к спорту и бодибилдингу, которая стала основой крепких отношений между отцом и сыном.

Некоторые отмечают, что поддержка Джозефа связана и с чувством вины актера за причиненную боль семье, включая супругу и детей. Сам Шварценеггер признавался:

«Мои достижения будут помнить, но и мои ошибки не останутся без внимания. Я причинил боль своей семье, и мне придется нести это бремя всю жизнь».

Джозеф Баэна сегодня

Сейчас Джозефу 28 лет. Он активно ведет соцсети, где демонстрирует любовь к спорту, путешествиям и природе. Парень является бодибилдером, фитнес-моделью, агентом по недвижимости и актером.

Интересно, что о том, что Шварценеггер — его отец, Джозеф узнал только в 13 лет благодаря СМИ. До этого он считал своим отцом законного мужа матери — Роджелио Баэна.

Джозеф продолжает карьеру в кино и сериалах, участвовал в танцевальных шоу и активно развивает свои увлечения. Несмотря на сложную историю, отец и сын сохранили доверительные и теплые отношения.

Источник: news.hochu.ua

#звезды #Шварценеггер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
