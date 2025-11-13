Главное музыкальное событие года уже близко — Академия звукозаписи опубликовала полный список номинантов на Грэмми-2026 . Абсолютным лидером стал Кендрик Ламар, получивший девять номинаций, включая «Альбом года» и «Песню года».

Нынешний список претендентов на престижную награду собрал самых ярких представителей современной сцены — от Леди Гаги и Сабрины Карпентер до Бэда Бани, Джастина Бибера и Тайлера, the Creator. 68-я церемония вручения премий пройдет 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе и, по словам организаторов, станет одной из самых масштабных за всю историю Грэмми.

«Мы стремимся показать, как меняется музыка и насколько разным стал её голос в мире», — отметили представители Академии на презентации номинантов.

Лидеры номинаций

Кендрик Ламар стал триумфатором сезона, получив девять номинаций, среди которых:

«Альбом года» — GNX

«Песня года» — Luther (совместно с SZA)

У Леди Гаги — семь номинаций, а её альбом Mayhem критики уже называют одним из главных претендентов на победу. Сабрина Карпентер, Бэд Банни и Джастин Бибер отмечены сразу в шести категориях, а Билли Айлиш и Тайлер, the Creator — в пяти.

Главные номинации

Песня года:

Abracadabra — Леди Гага

Anxiety — Doechii

APT — Розе и Бруно Марс

DtMF — Bad Bunny

Golden (из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов») — Huntr/x

Luther — Кендрик Ламар и SZA

Manchild — Сабрина Карпентер

Wildflower — Билли Айлиш

Альбом года:

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Swag — Джастин Бибер

Man’s Best Friend — Сабрина Карпентер

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem — Леди Гага

GNX — Кендрик Ламар

Mutt — Леон Дж. Томас III

Chromakopia — Tyler, the Creator

Запись года:

DtMF — Bad Bunny

Manchild — Сабрина Карпентер

Anxiety — Doechii

Wildflower — Билли Айлиш

Abracadabra — Леди Гага

Luther — Кендрик Ламар и SZA

The Subway — Чаппел Роан

APT — Розе и Бруно Марс

До вручения золотых граммофонов остаются считанные недели. Пока фанаты выдвигают свои прогнозы, а букмекеры спорят о шансах фаворитов, музыканты готовятся к церемонии, которая обещает стать одной из самых ярких в истории Грэмми.

