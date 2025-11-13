Главное музыкальное событие года уже близко — Академия звукозаписи опубликовала полный список номинантов на Грэмми-2026. Абсолютным лидером стал Кендрик Ламар, получивший девять номинаций, включая «Альбом года» и «Песню года».
Нынешний список претендентов на престижную награду собрал самых ярких представителей современной сцены — от Леди Гаги и Сабрины Карпентер до Бэда Бани, Джастина Бибера и Тайлера, the Creator. 68-я церемония вручения премий пройдет 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе и, по словам организаторов, станет одной из самых масштабных за всю историю Грэмми.
«Мы стремимся показать, как меняется музыка и насколько разным стал её голос в мире», — отметили представители Академии на презентации номинантов.
Лидеры номинаций
Кендрик Ламар стал триумфатором сезона, получив девять номинаций, среди которых:
- «Альбом года» — GNX
- «Песня года» — Luther (совместно с SZA)
У Леди Гаги — семь номинаций, а её альбом Mayhem критики уже называют одним из главных претендентов на победу. Сабрина Карпентер, Бэд Банни и Джастин Бибер отмечены сразу в шести категориях, а Билли Айлиш и Тайлер, the Creator — в пяти.
Главные номинации
Песня года:
- Abracadabra — Леди Гага
- Anxiety — Doechii
- APT — Розе и Бруно Марс
- DtMF — Bad Bunny
- Golden (из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов») — Huntr/x
- Luther — Кендрик Ламар и SZA
- Manchild — Сабрина Карпентер
- Wildflower — Билли Айлиш
Альбом года:
- Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
- Swag — Джастин Бибер
- Man’s Best Friend — Сабрина Карпентер
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem — Леди Гага
- GNX — Кендрик Ламар
- Mutt — Леон Дж. Томас III
- Chromakopia — Tyler, the Creator
Запись года:
- DtMF — Bad Bunny
- Manchild — Сабрина Карпентер
- Anxiety — Doechii
- Wildflower — Билли Айлиш
- Abracadabra — Леди Гага
- Luther — Кендрик Ламар и SZA
- The Subway — Чаппел Роан
- APT — Розе и Бруно Марс
До вручения золотых граммофонов остаются считанные недели. Пока фанаты выдвигают свои прогнозы, а букмекеры спорят о шансах фаворитов, музыканты готовятся к церемонии, которая обещает стать одной из самых ярких в истории Грэмми.
Оставить комментарий