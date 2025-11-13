Baltijas balss logotype
Грэмми-2026: объявлены все номинанты и названы фавориты премии

Lifenews
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Грэмми-2026: объявлены все номинанты и названы фавориты премии

Главное музыкальное событие года уже близко — Академия звукозаписи опубликовала полный список номинантов на Грэмми-2026. Абсолютным лидером стал Кендрик Ламар, получивший девять номинаций, включая «Альбом года» и «Песню года».

Нынешний список претендентов на престижную награду собрал самых ярких представителей современной сцены — от Леди Гаги и Сабрины Карпентер до Бэда Бани, Джастина Бибера и Тайлера, the Creator. 68-я церемония вручения премий пройдет 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе и, по словам организаторов, станет одной из самых масштабных за всю историю Грэмми.

«Мы стремимся показать, как меняется музыка и насколько разным стал её голос в мире», — отметили представители Академии на презентации номинантов.

Лидеры номинаций

Кендрик Ламар стал триумфатором сезона, получив девять номинаций, среди которых:

  • «Альбом года» — GNX
  • «Песня года» — Luther (совместно с SZA)

У Леди Гаги — семь номинаций, а её альбом Mayhem критики уже называют одним из главных претендентов на победу. Сабрина Карпентер, Бэд Банни и Джастин Бибер отмечены сразу в шести категориях, а Билли Айлиш и Тайлер, the Creator — в пяти.

Главные номинации

Песня года:

  • Abracadabra — Леди Гага
  • Anxiety — Doechii
  • APT — Розе и Бруно Марс
  • DtMF — Bad Bunny
  • Golden (из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов») — Huntr/x
  • Luther — Кендрик Ламар и SZA
  • Manchild — Сабрина Карпентер
  • Wildflower — Билли Айлиш

Альбом года:

  • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
  • Swag — Джастин Бибер
  • Man’s Best Friend — Сабрина Карпентер
  • Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem — Леди Гага
  • GNX — Кендрик Ламар
  • Mutt — Леон Дж. Томас III
  • Chromakopia — Tyler, the Creator

Запись года:

  • DtMF — Bad Bunny
  • Manchild — Сабрина Карпентер
  • Anxiety — Doechii
  • Wildflower — Билли Айлиш
  • Abracadabra — Леди Гага
  • Luther — Кендрик Ламар и SZA
  • The Subway — Чаппел Роан
  • APT — Розе и Бруно Марс

До вручения золотых граммофонов остаются считанные недели. Пока фанаты выдвигают свои прогнозы, а букмекеры спорят о шансах фаворитов, музыканты готовятся к церемонии, которая обещает стать одной из самых ярких в истории Грэмми.

Источник: news.hochu.ua

