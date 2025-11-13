Потенциальной жертвой мошенников может стать каждый, не стоит смеяться над теми, кто попался на удочку, и думать, что вы защищены от обмана, считает актёр Андрис Булис. У него злоумышленники взломали аккаунт в Instagram и пытались вымогать деньги, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

"Никогда не следует открывать подозрительные письма. Нужно дважды, а то и трижды проверять, что именно отправлено. Мошенники делают всё почти как оригинал. В моем случае я подумал, что письмо пришло от Instagram. Я его открыл, и тогда мой аккаунт взломали. Потом мне пришло сообщение в WhatsApp, что если я хочу вернуть доступ, это будет стоить определённую сумму в Bitcoin", - вспоминает актер. - Я начал с ними общаться и почувствовал себя героем фильма о Джеймсе Бонде. Просил у мошенников время, просил 10 минут, чтобы что-то проверить. Он ответил, что у меня есть пять минут. Я умолял дать больше времени, сказал, что банк не позволяет купить Bitcoin. Потом сказал, что у меня спектакль, просил подождать. Он даже проверил, когда заканчивается спектакль, и действительно позвонил сразу после. Давил на меня, звонил с разных номеров и пытался вымогать деньги".

Булис рассказал передаче, что восстановить доступ к аккаунту в Instagram помогла латвийская организация по реагированию на ИТ-инциденты Cert.lv, которая подсказала, что делать.

"Вернуть доступ было нелегко. Нужно было связываться с Meta в США", — отметил актёр.

Больше всего преступной прибыли от жителей Латвии в этом году получают телефонные мошенники — они выманили около 10 миллионов евро. Злоумышленники выдают себя за представителей важных учреждений, шокируют собеседника эмоциональными заявлениями и требуют немедленно действовать, что и приводит к попаданию в ловушку, рассказали передаче эксперты в области ИТ и психологии. По их словам, на психологические уловки мошенников может попасться каждый.

"Они доводят жертву до состояния стресса. В стрессе мозг не может видеть общую картину и детали в ней. Человек не способен адекватно анализировать ситуацию и принимать разумные решения", - поясняет психолог Даце Ролава.

"Потенциальной жертвой может быть любой. Они воздействуют на базовые инстинкты человека, манипулируют эмоционально и психологически. За этим стоят целые синдикаты, у которых есть технические решения и обучающие материалы, как работать с определённым типом личности. Я призываю обсуждать это с близкими и друзьями — на что обращать внимание, какие есть 'триггеры'. Нужно объяснять, что, получив письмо или звонок, не стоит слепо следовать указаниям. Если вас торопят или обещают нереально выгодные предложения — стоит насторожиться. Лучше позвонить кому-то, кому доверяете, и обсудить ситуацию. Это может уберечь от мошенников", - говорит руководитель отдела безопасности Tele2 в странах Балтии Янис Микелсонс.

Жители Латвии нередко становятся жертвами и инвестиционных мошенников, а также так называемых "романтических" аферистов. Одни обещают чудесную прибыль в обмен на "инвестиции", другие — любовь и совместную жизнь, хотя на деле это только способ выманить деньги. По словам психолога Даце Ролавы, перед такими соблазнами многие оказываются слишком уязвимыми. Мошенники также часто используют имена знаменитостей, чтобы создать фальшивые профили и обманывать людей — имя Андриса Булиса тоже использовали для таких целей.

"В отличие от телефонных мошенников, которые сразу шокируют и заставляют действовать быстро, эти действуют постепенно. В моей семье был опыт — мы, понимая, что это мошенник, специально экспериментировали, чтобы понять, как он будет уговаривать. Они звонили повторно больше десяти дней, рассказывали об инвестиционных возможностях и доходах. Это своего рода медленная обработка мозга, и в какой-то момент ты начинаешь верить. Особенно если в тебе глубоко спрятана наивность",- уточняет Ролава.

