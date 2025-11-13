"Требования к порядку со стороны организаторов на площадке были соблюдены", - утверждает киностудия.

В здании «Ленфильма» прошла необычная вечеринка. О том, что она собой представляла, пишет портал «78.ру».

По информации источника, на мероприятие в стиле рейв пришли в основном молодые любители техно-музыки. Молодые люди собрались отметить день рождения проекта Kontrkult.

В итоге многие посетители вечеринки танцевали в коротких топиках и даже без верхней части одежды. Но такой внешний вид, похоже, никого из находившихся в зале не смущал.

Интересно, что желающие попасть на вечеринку были готовы простоять полтора часа в очереди. Охрана проверяла паспорта у всех потенциальных посетителей: несовершеннолетних отсеивали, не пропускали и людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения или под действием иных веществ.

Теперь горожане обсуждают саму вечеринку и возможность проведения таких мероприятий в северной столице, да еще в таких исторических зданиях как «Ленфильм». Но есть и те, кто не согласен с критикой мероприятия: они отмечают, что один или трое парней без футболок вряд ли могут считаться оскорбляющими нравственность.

Киностудия «Ленфильм» заявила, что охрана не допускала на мероприятие, проходящее на его площадке, неподобающе одетых гостей. «Требования к порядку со стороны организаторов на площадке были соблюдены: на входе осуществлялась обязательная проверка по документам, сотрудники охраны не допускали лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде. По данным организаторов, мероприятие прошло без существенных инцидентов и нарушений», — заявили в киностудии. Там также отметили, что мероприятия для молодежи «по формату и атмосфере отличаются от событий делового характера».

Это не первое подобное мероприятие, которое проводит андеграудный клуб Kontrkult. Так, в августе рейв c модным показом прошел в здании неработающего терминала «Пулково-2», который прекратил работу с пассажирами более десяти лет назад.

В программу вечера входили BDSK, SHULYA, Panorama Channel, SUPERLATIVE & SIBERRA, «Ниеншанц», DJ XNX, Partia, Victor Nagaev, писала «Фонтанка».

Еще одно подобное мероприятие прошло в конце лета в центре Кронштадта, рейв «Отдых 24» длился 24 часа. Жители города жаловались на громкую музыку, а администрация заявила, что не согласовывала мероприятие, и пообещала привлечь прокуратуру и полицию.