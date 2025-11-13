Голливудская актриса и продюсер Риз Уизерспун вместе с писателем Гарланом Кобеном представила новый триллер Gone Before Goodbye, который вызвал бурную реакцию в интернете. Пользователи обвинили актрису в «романтизации России» и использовании образа российских олигархов для коммерческого эффекта.

Сюжет книги разворачивается вокруг военного хирурга Мэгги Маккейб, которая после личной трагедии получает возможность возобновить карьеру. Она соглашается работать на российского магната Олега Рагоровича — влиятельного, но опасного олигарха с Рублёвки. Его просьба о косметической операции для любовницы кажется поверхностной, однако скрывает массу тайных планов.

В рецензии Los Angeles Times отмечается, что авторы погружаются в мир роскоши, власти и стремления создать «нестареющих» сверхлюдей. Несмотря на художественный замысел, после анонса книги на странице Book Club Риз Уизерспун в Instagram разгорелся шквал критики.

Пользователи соцсетей оставляли комментарии:

«Когда перестанет быть модным романтизировать Россию?»

«Действительно ли вы выбрали страну, которая ежедневно совершает преступления, как декорацию для своей книги?»

«Россия? На какой ты планете, Риз?»

Многие критиковали актрису за выбор «эстетики вместо этики», намекая на использование образа российских богачей ради коммерческого успеха. Официального комментария от Уизерспун на данный момент не последовало.

Источник: news.hochu.ua