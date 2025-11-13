На днях ей исполнилось 50 лет, а она по-прежнему полна идей и, главное, сил для их реализации. Многих интересует, как при такой активной жизни Канделаки вообще хватает сил жить вне офиса и съемочных площадок. Между тем в таком бешеном режиме Тина существует с молодости. Многие узнали ее благодаря программам «Детали» и «Самый умный» на СТС, но еще до прихода туда она трудилась на телеканале «Меореархи». Затем Канделаки устроилась на «М-Радио», потом трудилась на «РДВ» и «Радио Рокс».

С годами бешеная энергия Канделаки не иссякла. На самом деле кажется, что ее стало у звезды ТВ только больше. В 2022 году она заняла кресло генерального директора канала ТНТ. Учитывая, что до этого Тина трудилась на посту генерального продюсера «Матч ТВ», а затем курировала развлекательные каналы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», никто не сомневался в том, что и на новом месте звезда разовьет бурную деятельность.

При таком бешеном графике Канделаки пришлось выработать определенный распорядок дня. «В трудовом графике любого человека основное — это стараться ложиться спать вовремя», — говорит Тина. В 22:00 знаменитость стабильно в кровати. Встает красавица не позднее 07:00. А еще Канделаки постоянно носит с собой контейнеры с едой, не стесняясь обедать прямо во время совещаний. После 15–16:00 теледива не ест вообще. К слову, избирательность в еде и регулярный спорт помогают Тине сохранять прекрасную фигуру. Жесткие рамки для нее не испытание, а обыденность.

«Все думают, что я выложила (контейнеры с едой – прим. ред.), а сама в ресторане сижу. А я реально не помню, когда в последний раз была в ресторане, и это я сейчас не прибедняюсь. Я как раз очень четко ценю свое время и понимаю, что могу быть только в определенном количестве мест. Тогда то, где я нахожусь, будет давать максимальный результат, который я хочу. У тебя должно быть точно выверено, чем ты хочешь заниматься, этих целей не может быть 10 штук, максимум 3–4, какие-то из этих целей всегда будут страдать — вот у меня цель отдыха все время страдает. Цель дисциплины — нет, а цель отдыха — да», — призналась Канделаки в одном из интервью.

В марте 2022 года Латвия запретила Канделаки въезд в связи с поддержкой вторжения России на Украину. В июне 2022 года вместе с детьми Меланией и Леонтием Кондрахиными была внесена в санкционный список США как лицо, связанное с Василием Бровко, который в свою очередь был внесён в санкционный список США против «путинской военной машины».

