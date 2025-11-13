Baltijas balss logotype
Хрупкая блондинка Синди Суини набрала 14 кг, чтобы вернуться в профессию 0 221

Lifenews
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этой Синди пальца в рот не клади.

Этой Синди пальца в рот не клади.

Артистке нужно было превратить всю эту массу в мышцы, и она буквально поселилась в спортзале.

Такой нового секс-символа Голливуда вы еще не видели. Сидни ради роли набрала почти 14 килограмм и рассчитывала, что за усилия ее номинируют на «Оскар». Культура отмены в Голливуде уничтожила репутации многих актеров, однако все нипочем оказалось одной хрупкой блондинке. Только в 2025 году секс-икона Сидни Суини оказалась в центре трех громких скандалов и вдобавок ко всему рассталась со своим женихом после восьми лет отношения и объявления о помолвке, но даже глазом не моргнула на фоне всех этих трудностей.

Причиной такого стойкого отношения ко всеобщей ненависти оказался не только железный характер, но и тот факт, что в скором времени актриса хотела вновь доказать миру, что ее талант — важнее всех пересудов. Не так давно состоялась премьера фильма «Кристи» с Сидни Суини в главной роли и за эту работу звезда рассчитывала как минимум на номинацию на «Оскар», но ее шансы на награду в один миг стали весьма призрачными. Как сообщает издание Daily Mail, фильм «Кристи» провалился в прокате, собрав за первые выходные всего 1,3 млн долларов. Если посчитать, в скольких кинотеатрах его показывают, получается, что в среднем за один сеанс создатели спортивного байопика получают всего около 650 долларов, что для киноиндустрии слишком скромно.

Большие надежды Сидни Суини на признание были связаны с фильмом «Кристи» не просто так. После премьеры в 2019 году сериала «Эйфория» актрисе прочили невероятный успех, но достичь его звезде так и не удалось, хотя без ролей она не сидела. А вот проект «Кристи» стал для нее настоящим вызовом и преодолением, поскольку в нем Сидни предстала далеко не той гламурной дивой, какой все привыкли ее видеть. Для того, чтобы сыграть легендарную боксершу Кристи Мартин, актриса поправилась на 14 килограмм, и ради этого почти полностью перевела свой рацион на фастфуд. На этом работа не закончилась и потом Суини нужно было превратить всю эту массу в мышцы, и она буквально поселилась в спортзале.

На красных дорожках актриса регулярно блистает в голых платьях, с декольте и в мини, в фильме же она совершенно другая — измученная постоянными тренировками, потная, в трениках и с боксерскими перчатками. Не секрет, что члены Американской киноакадемии высоко ценят, когда ради проектов актеры идут на большие жертвы, и именно поэтому Сидни Суини рассчитывала на попадание в шорт-лист номинантов «Оскара», но из-за низких рейтингов и негативных комментариев надеяться на это звезде приходится все меньше и меньше.

#звезды
