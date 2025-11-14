Baltijas balss logotype
4 привычки, которые незаметно повышают тревожность

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 4 привычки, которые незаметно повышают тревожность

Многие не замечают, что повседневные действия могут усиливать чувство тревоги. Психолог Александр Логинов объяснил, какие привычки чаще всего приводят к постоянной нервозности и раздражительности.

Основные факторы, усиливающие тревожность

1. Чрезмерное потребление кофе

Кофе стимулирует выработку адреналина и кортизола. Даже в спокойной обстановке это может вызвать необоснованное чувство тревоги. Особенно это касается крепкого эспрессо без молока, выпиваемого постоянно.

2. Постоянная работа со смартфоном

Невозможность оторваться от гаджета запускает механизм сравнения себя с другими, вызывая гнев, раздражение и самокритику. Даже пятнадцати минут без проверки соцсетей иногда достаточно, чтобы снизить уровень тревожности.

3. Низкий уровень сахара в крови

Голод и резкие падения сахара усиливают тревожность и раздражительность. Люди на строгих диетах особенно подвержены таким эмоциональным всплескам.

4. Недостаток общения

Изоляция негативно сказывается на психике. Общение с приятными людьми повышает уровень дофамина и помогает справляться с тревогой. Важно находить время для друзей и близких, чтобы поддерживать эмоциональное здоровье.

Источник: WomanHit

#психология
Редакция BB.LV
