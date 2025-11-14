Baltijas balss logotype
Что категорически запрещено для жильцов небоскребов 0 443

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Островки гламура.

Островки гламура.

Самые неприятные вызовы представляют разницы температур.

Город будущего обычно ассоциируется с небоскрёбами. И иногда кажется, что высотки вообще вытеснят привычные дома, а нам всем придётся жить где-то далеко над землёй. А хорошо ли это для здоровья? Какие вообще есть плюсы и минусы у квартир в облаках?

Жизнь на высоком этаже со стороны кажется мечтой. Но вот только все не так замечательно.

Чтобы свести к минимуму нестабильность громадин, архитекторы придумывают разное. Так, равновесие 101-этажного небоскреба на Тайване удерживает огромный маятник весом в несколько сотен тонн. Когда дует ветер и здание наклоняется, тяжеленный стальной шар, подвешенный на тросах, создает противовес. Более простое, но не менее изящное решение выбрали создатели самого высокого в мире небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае. Сама его форма — пирамидальный конус — делает здание более устойчивым.

Ещё одна особенность высоток, которая многих настораживает: там нельзя открыть форточку! Тяга, то есть эффект печной трубы, слишком сильная! Как же проветривать? Тут надо положиться на приточную вентиляцию, которая при исправной работе и регулярном обслуживании обеспечит вполне комфортные условия. А вот балкона нет и не будет.

Мытьё стёкол тут превращается в дорогостоящую процедуру с привлечением промышленных альпинистов.

К тому же, постоянное нахождение на большой высоте может провоцировать необъяснимое чувство тревоги у некоторых людей.

Летом помещения сильно прогреваются под прямыми солнечными лучами, вынуждая постоянно использовать кондиционеры. Зимой же нередко из-за теплопотерь в системе отопления батареи могут быть недостаточно тёплыми, требуя дополнительных затрат еще и на обогреватели.

С одной стороны, в таких квартирах царит гнетущая тишина, но с другой стороны, эта же самая тишина делает любые звуки от соседей сверху особенно отчётливыми и раздражающими

Поломка лифта, которая все же может случится в любой момент, моментально превращает каждое перемещение в изматывающее путешествие по лестничным пролётам. Кстати, даже при работающем лифте ежедневные поездки в часы пик напоминают сложный процесс с многочисленными остановками.

Некоторые жильцы отмечают еще и влияние высоты на самочувствие. Например, чувствительные к перепадам давления люди могут испытывать необъяснимую слабость, головные боли или общее недомогание.

Курьеры и гости не всегда готовы подниматься на высокие этажи.

Для семей с маленькими детьми или пожилыми родственниками квартира на высоких этажах станет настоящим испытанием.

Помните, что хороши и просты квартиры, поэтому лучше выбирать то, что будет удобнее именно вам.

Ну а если вы хотите жить в одиночестве и все эти минусы вас не отталкивают, то квартире на высоте станет для вас очень хорошим решением, ведь тут действительно можно почувствовать свою отстраненность от всего мира и спокойствие.

Читайте нас также:
#архитектура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

