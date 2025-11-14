Baltijas balss logotype
«Дьявoльские силки»: как отпустить ситуацию и вернуть контроль над собой

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Дьявoльские силки»: как отпустить ситуацию и вернуть контроль над собой

Когда мы перестаем бороться с ситуацией и принимаем её такой, какая она есть, мы освобождаем себя от стресса и негативных эмоций. Иногда это значит признать неизбежные изменения или просто изменить своё отношение к происходящему.

Сила отпускания

Отпускание ситуации не равнозначно безразличию. Это понимание того, что некоторые события находятся вне нашего контроля, а мы можем выбирать, как реагировать на них.

В психологическом поле действует метафора «Дьявольских силков», подсмотренная в фильме про Гарри Поттера. Силки — дерево-растение, которое сжимает того, кто в него попал. Чем сильнее человек сопротивляется, тем сильнее оно сжимает. В конечном счёте, это может быть опасно.

Однако если позволить себе расслабиться и отпустить ситуацию, хватка силков ослабнет.

Подобная идея присутствует у Вадима Зеланда в «Трансерфинге реальности» как «Потенциалы избыточной важности». Чем сильнее человек заморочен на сверхценном для него объекте, тем сложнее достичь результата. Лучший способ — отпустить ситуацию или неспешно двигаться в направлении желаемого.

Как понять, что пора отпустить

Признаки «Дьявольских силков»:

  • Эмоциональное состояние выходит из-под контроля при одной мысли о ситуации.
  • Нарушения сна, снижение или чрезмерный аппетит.
  • Постоянное ощущение давления и стресса.

Если вы замечаете эти признаки, пора полностью расслабиться и смириться. Чем больше вы накручиваете себя, тем сильнее сжимает ситуацию. Принятие поражения и готовность «проиграть» помогают снять напряжение и вернуть ясность мышления.

Источник: Cluber

#психология
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

