Адвокат Дмитрия Диброва прокомментировал желание шоумена избавиться от семейного гнезда после развода. Как оказалось, у ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» довольно серьезные причины продать жилье.

«Он для меня бесценен, ведь в каждой детали частичка моей души», —так Полина Диброва высказалась о выставленном на продажу семейном доме в личном блоге после того, как новость разлетелась по Сети. Дмитрий никак не отреагировал на пост экс-супруги. Впрочем, и другие новости о себе он сейчас старается не комментировать. Между тем многих действительно интересует, почему шоумен захотел избавиться от жилья.

Речь, напомним, идет об особняке площадью 1200 квадратных метров. Сейчас он продается за 570 миллионов рублей (около 6 миллионов евро). «Это предложение для тех, кто ценит бескомпромиссное качество, технологии и высокий статус.

Дом готов к проживанию — осталось только заехать. Великолепный кирпичный дом премиум-класса в одном из самых статусных коттеджных поселков — Успенские Поляны — это готовое родовое гнездо и воплощение мечты о жизни за городом в атмосфере роскоши и комфорта», — такое описание сейчас у бывшего общего дома Дибровых. Который, к слову, находится по соседству с новым жильем Полины.

Так что же толкнуло Дмитрия на этот шаг? Неужели на решение шоумена повлиял некрасивый развод, который вылился в скандал из-за измены Полины? Адвокат звезды Александр Добровинский заявил, что на самом деле Дибров еще до расставания с супругой планировал переезд.

«Дима давно говорил, что ему надоело мотаться из Москвы за город, что он хочет жить в Москве. Решение продать дом было принято давно, никак с разводом это не связано», — рассказал Добровинский.

Между тем сейчас тема с обсуждением особняка ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» уже померкла по сравнению с новым скандалом. В Сети появился ролик, который бросил тень на репутацию Дмитрия. И уже даже бывшая жена отреагировала на выставленное напоказ хозяйство Диброва.