Сербский режиссёр считает, что картина Шона Бейкера лишена глубины и внутренней драмы, необходимой для признанного кино.

Дважды лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица заявил, что победа фильма Шона Бейкера "Анора", признанного главным триумфатором Канн в 2024 году и получившего "Оскар" в 2025-м, является недоразумением.

По мнению режиссёра, лента о связи между богатым молодым человеком и девушкой легкого поведения не содержит внутреннего конфликта и нравственного измерения, что делает её недостаточно значимой для мирового признания.

"Анора — это ошибка, это первый плохой фильм, который я видел среди победителей Каннского фестиваля", — отметил Кустурица.

Он также подчеркнул, что современное кино часто теряет подлинность эмоций, делая ставку на визуальный эффект и скандальные темы, забывая о духовной и психологической глубине.

Несмотря на критику фильма, Кустурица отметил талант российского актёра Юры Борисова, сыгравшего второстепенную роль в "Аноре", и планирует пригласить его в свой новый проект.

Источник: Kleo