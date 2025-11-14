Baltijas balss logotype
Народная артистка Сергиенко в 79 лет поставила себе надгробие 0 294

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В молодости она пользовалась всеобщей популярностью.

В молодости она пользовалась всеобщей популярностью.

Оперная дива решила урегулировать похоронные вопросы самостоятельно, чтобы не беспокоить родных.

Легендарная оперная певица Людмила Сергиенко заранее позаботилась о собственном надгробии — на Троекуровском кладбище появился памятник с открытой датой смерти.

По данным Mash, надгробие установлено рядом с могилой её покойного мужа, известного певца Владислава Верестникова. 79-летняя артистка много лет страдает гипертензией с поражением сердца и, по словам источников, решила урегулировать похоронные вопросы самостоятельно, чтобы не беспокоить родных.

В разговоре с Mash Людмила Борисовна подтвердила информацию, но отказалась давать дополнительные комментарии.

xxxppp000.jpg

Людмила Борисовна Сергиенко родилась 17 декабря 1945 года в Ворошиловграде (ныне — Луганск).

В 1964 году окончила Луганское музыкальное училище (по классу фортепиано).

В 1971 году окончила Харьковский институт искусств по классу Т. Я. Веске (сольное пение) и И. М. Полян (камерное пение).

С 1977 года выступала в Большом театре.

Людмила Сергиенко — народная артистка России, обладательница редкого лирико-драматического сопрано. Более полувека она выступала на ведущих оперных сценах страны и преподавала в ГИТИСе, воспитывая новое поколение вокалистов.

#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
