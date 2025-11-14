В молодости она пользовалась всеобщей популярностью.
Оперная дива решила урегулировать похоронные вопросы самостоятельно, чтобы не беспокоить родных.
Легендарная оперная певица Людмила Сергиенко заранее позаботилась о собственном надгробии — на Троекуровском кладбище появился памятник с открытой датой смерти.
По данным Mash, надгробие установлено рядом с могилой её покойного мужа, известного певца Владислава Верестникова. 79-летняя артистка много лет страдает гипертензией с поражением сердца и, по словам источников, решила урегулировать похоронные вопросы самостоятельно, чтобы не беспокоить родных.
В разговоре с Mash Людмила Борисовна подтвердила информацию, но отказалась давать дополнительные комментарии.
Людмила Борисовна Сергиенко родилась 17 декабря 1945 года в Ворошиловграде (ныне — Луганск).
В 1964 году окончила Луганское музыкальное училище (по классу фортепиано).
В 1971 году окончила Харьковский институт искусств по классу Т. Я. Веске (сольное пение) и И. М. Полян (камерное пение).
С 1977 года выступала в Большом театре.
Людмила Сергиенко — народная артистка России, обладательница редкого лирико-драматического сопрано. Более полувека она выступала на ведущих оперных сценах страны и преподавала в ГИТИСе, воспитывая новое поколение вокалистов.
Оставить комментарий