В 41 год Юлия Пересильд устала быть одной

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Юлечка по-прежнему свежа и хороша.

Юлечка по-прежнему свежа и хороша.

Расставшись с Михаилом Тройником, бывшая муза Алексея Учителя закрутила любовь со звездным кинооператором.

Звезда фильма «Вызов» опубликовала совместный кадр с известным артистом. К удивлению фанатов, представленный Юлией Пересильд мужчина оказался не свободен.

В одном из своих последних интервью красавица-актриса честно призналась, что ей бывает непросто, если рядом с ней нет заботливого и любящего спутника по жизни. Расставшись с Михаилом Тройником, бывшая муза Алексея Учителя закрутила любовь со звездным кинооператором Михаилом Милашиным («Призрак», «Лед», «Т-34», «Чемпион мира»). Парочка встретилась на съемках картины «Красавица», рассказывающей о событиях декабря 1941 года в блокадном Ленинграде.

«Очень тяжело быть одной! И не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как — моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности… Я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся, которого любят», — ранее признавалась актриса.

Едва поклонники свыклись с мыслью о том, что Юлия Пересильд теперь находится в отношениях с завидным холостяком, как Сеть наводнили слухи о ее романе с женатым актером. Поводом для сплетен стало совместное фото коллег по спектаклю «Вишневый сон» театрального проекта «а39». На размещенном актрисой кадре она предстала совершенно лысой в обнимку с Олегом Савцовым.

Как известно, исполнитель роли Гаева давным-давно счастлив в браке с Илоной Гайшун. Пара воспитывает общую дочь Миланью и умело избегает скандалов. Судя по всему, снимок был сделал в гримерке – когда артисты готовились к выходу на сцену. То, что Пересильд не забыла поздравить приятеля с днем рождения, определенно свидетельствует об особом расположении с ее стороны.

«Сначала бросила Тройника, а теперь Милашина?»; «Здесь только дружба, перестаньте бред нести»; «Ну Юлии не впервой с женатиком крутить любовь»; «Какие милые, просто прелесть»; «Дурачатся в гримерке, вон Пересильд не стесняется без волос показываться, молодцы», - рассуждает народ в комментариях.

#Юлия Пересильд
