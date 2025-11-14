В турецкой провинции Бурдур специалисты обнаружили в заброшенном сельском доме мраморные блоки с надписями из утраченного письма римского императора Каракаллы. Изначально дом собирались снести, но власти Турции приостановили решение.

Как сообщает Haber, исследователи нашли несколько мраморных блоков, встроенных в стены здания. Тогда в дело вмешалась дирекция музея Бурдура. Камни признали объектами культурного наследия. Они находятся под государственной охраной, в будущем их передадут государству для сохранения.

Фермерский дом построили в 1950-х годах в деревне Ярышлы. При его создании использовали мраморные блоки, вывезенные тележкой из близлежащего древнего города Такина. На десяти камнях обнаружили латинский текст из императорского указа, изданного императором Марком Аврелием Севером Антонином, более известным как Каракалла. Он правил Римской империей в период между 198 и 217 годами нашей эры.

Изучив блоки внимательнее, ученые обратили внимание, что на двух камнях была буква П, которая используется в греческом, а не латинском. Кроме того, на греческом языке оставили надпись ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (DEMETRIOS).

По мнению исследователей, плиты были частью общественного сооружения, например городских ворот или административного здания. Там могли выставить послание императора для местных граждан.

Такина расположена на озере Салда в древнем регионе Писидия. Город имел глубокие греческие корни до того, как стал частью Римской империи. Он процветал как под эллинистическим, так и под римским правлением, сочетая греческие гражданские традиции с имперской администрацией.

Исследователи пояснили, что демонстрация указа на мраморе соответствует греческому обычаю оставлять официальные послания в общественных местах. Эта практика сохранялась и во время римского правления по всей Малой Азии.

Греческое влияние в Такине проявлялось в архитектуре, храмах и некрополях, многие из которых построили в классическом стиле задолго до римского завоевания. При римском правлении эти города сохранили свой греческий характер, будучи административными центрами империи. Там часто создавали надписи на греческом и на латыни.

Бывший житель деревни Ферхат Агыл рассказал, что камни привезли местные жители с холма Асар, а дом построил его тесть. Мраморные блоки привозили на телеге, потому что в то время лишь немногие жители деревни имели тракторы. Двадцать два года назад семья мужчины получила из музея письмо, в котором содержалась просьба сохранить камни, если дом снесут.

Дирекция Музея Бурдура подтвердила, что блоки продолжат охранять, пока их не вывезут для изучения. Специалисты планируют передать надписи музею для сохранения и дальнейшего анализа.

По мнению археологов, находка может пролить свет, как имперские указы распространялись и демонстрировались по всей Римской Анатолии. Они рассчитывают, что будущие раскопки в Такине и ее окрестностях помогут найти другие фрагменты утраченного письма Каракаллы, воссоздав полную картину общения между императором и далекими провинциями.