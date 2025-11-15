Певица Жасмин впервые опубликовала в Instagram фото с внуком. Звезда показала подписчикам кадр с выписки из роддома. Исполнительница скрыла лицо младенца за смайлом.

«Сейчас много времени уделяю самому ценному — моему внуку Борису Михалычу», — отметила артистка.

Старший сын знаменитости Михаил Семендуев в апреле 2024 года женился на экс-фигуристке Еве Хачатурян, которая сейчас развивается в журналистике. Мужчина сделал предложение возлюбленной втайне от матери, а позже поставил артистку и отчима бизнесмена Илана Шора перед фактом, что планирует свадьбу. По словам певицы, она ничего не знала об избраннице первенца до помолвки, но приняла его выбор. Звезда отмечала, что практически сразу начала называть Еву дочерью и выстроила с ней теплые отношения.

Исполнительница родила Михаила от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. Жасмин публично обвиняла экс-супруга в домашнем насилии и просила защитить ее. С 2011 года артистка замужем за Шором. Пара воспитывает двоих общих детей: 13-летнюю Маргариту и 9-летнего Мирона.

Жасмин (настоящее имя Сара Львовна Шор, урождённая Манахимова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009), народная артистка Дагестана (2024). Лауреат и обладательница 9 премий «Золотой граммофон»; 1 премии MTV Russia Music Awards («Лучшая исполнительница 2005»); 17 премий «Песня года». С момента начала музыкальной карьеры Жасмин выпустила 10 студийных альбомов. С 26 октября 2022 года, из-за вмешательства супруга во внутренние дела Молдовы, находится под санкциями Соединённых Штатов Америки, а за поддержку российского вторжения на Украину под санкциями Канады и Украины.