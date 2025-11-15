Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

48-летняя певица Жасмин счастлива стать бабушкой 0 175

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эта Сарочка в свои года свежа и хороша.

Эта Сарочка в свои года свежа и хороша.

Ее старший сыночек женился на знаменитой спортсменке.

Певица Жасмин впервые опубликовала в Instagram фото с внуком. Звезда показала подписчикам кадр с выписки из роддома. Исполнительница скрыла лицо младенца за смайлом.

«Сейчас много времени уделяю самому ценному — моему внуку Борису Михалычу», — отметила артистка.

zhaaa.jpg

Старший сын знаменитости Михаил Семендуев в апреле 2024 года женился на экс-фигуристке Еве Хачатурян, которая сейчас развивается в журналистике. Мужчина сделал предложение возлюбленной втайне от матери, а позже поставил артистку и отчима бизнесмена Илана Шора перед фактом, что планирует свадьбу. По словам певицы, она ничего не знала об избраннице первенца до помолвки, но приняла его выбор. Звезда отмечала, что практически сразу начала называть Еву дочерью и выстроила с ней теплые отношения.

Исполнительница родила Михаила от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. Жасмин публично обвиняла экс-супруга в домашнем насилии и просила защитить ее. С 2011 года артистка замужем за Шором. Пара воспитывает двоих общих детей: 13-летнюю Маргариту и 9-летнего Мирона.

Жасмин (настоящее имя Сара Львовна Шор, урождённая Манахимова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009), народная артистка Дагестана (2024). Лауреат и обладательница 9 премий «Золотой граммофон»; 1 премии MTV Russia Music Awards («Лучшая исполнительница 2005»); 17 премий «Песня года». С момента начала музыкальной карьеры Жасмин выпустила 10 студийных альбомов. С 26 октября 2022 года, из-за вмешательства супруга во внутренние дела Молдовы, находится под санкциями Соединённых Штатов Америки, а за поддержку российского вторжения на Украину под санкциями Канады и Украины.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео