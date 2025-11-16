Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда работа убивает: 6 признаков, что пора уходить без сожалений 0 220

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда работа убивает: 6 признаков, что пора уходить без сожалений

Человеческая жизнь полна ошибок, и выбор профессии — одна из тех, за которые расплата может быть долгой и мучительной. Если каждое утро вы идёте на работу, как на каторгу, не видите перспектив, времени на увлечения и близких не хватает, вы часто болеете и испытываете постоянное чувство тревоги — возможно, пришло время менять место работы или сферу деятельности.

Признаки того, что работа разрушает

1. Опасная ситуация на работе

Если начальник заставляет вас нарушать закон или создаёт условия, опасные для здоровья, тревога может довести до болезни. Даже если ничего не случится, постоянный стресс истощает силы.

2. Постоянное унижение

Если вас оскорбляют, приставляют или нападают на вас эмоционально, это сильнейшая психотравма. Не пытайтесь себя убедить, что «так бывает». Унижение разрушает здоровье и веру в себя.

3. Отсутствие личного времени

Когда работа занимает всё ваше время и силы, превращаясь в каторгу, это приводит к истощению нервной системы. Ненормированный график и невозможность отдыхать способны серьёзно подорвать здоровье.

4. Ужас при мысли о возвращении

Если после отпуска или выходных вам физически плохо при мысли о работе, а возвращение кажется пыткой, это сигнал о токсичной атмосфере и необходимости перемен.

5. Частые болезни и травмы

Если за последние 3–4 месяца вы почти непрерывно болели или получали травмы, организм может сигнализировать о необходимости «сбежать». Здоровье важнее заработка, и игнорировать эти признаки опасно.

6. Страх перемен, но желание изменений

Страх ухода с привычного места, смены профессии или поиска новой работы естественен. Но если отбросить тревогу и открыться переменам, вас ждёт увлекательный путь, новые возможности и опыт, который поможет раскрыть ваши настоящие способности.

Советы для тех, кто сомневается

  • Прислушивайтесь к себе: вы — это не только ваша работа. Карьера — лишь часть вашей жизни.
  • Не ищите одобрения: решение сменить место работы — ваш выбор, не нужно объяснять его всем подряд.
  • Действуйте: попробовать новое важно, иначе вы так и останетесь в неудовлетворяющей сфере.

Если эти мысли откликаются в душе, пришло время бежать без оглядки. Остаться на ненавистной работе — гораздо тяжелее, чем сделать шаг к переменам.

Читайте нас также:
#работа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео