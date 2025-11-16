Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Национальность Чебурашки вызвала спор на уровне Государственной Думы 2 249

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мультипликационный герой вызывает неожиданные дискуссии.

Мультипликационный герой вызывает неожиданные дискуссии.

У автора Успенского четко говорится, что любимец детворы обитал в тропических лесах.

Телеведущий Сергей Брилев заявил, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Ранее депутат Госдумы Андрей Макаров высказал мнение, что Чебурашка – еврей.

Телеведущий Сергей Брилев в своем Telegram-канале высказался по поводу национальности популярного персонажа – Чебурашки. Свой комментарий он сделал в связи с дискуссией вокруг происхождения мультипликационного героя, которая дошла даже до «обсуждения в Государственной думе».

Брилев напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы.

«У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев. По словам журналиста, хотя не очень понятно, кто Чебурашка по крови, но «он, конечно же, с Кубы!»

Ранее глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров на заседании Госдумы объявил, что Чебурашка еврей. По мнению Макарова, апельсины в Советский Союз в 1960-е годы поставлялись исключительно из Израиля.

Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья» и её продолжений. После выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена», снятого по этой книге в 1969 году, персонаж стал широко известен.

В первоначальном варианте книги внешне представлял собой неуклюжее существо с большими (по другим данным — большими продолговатыми) ушами и коричневой шерстью, ходящее на задних лапах. В 1968 году художник-скульптор театра марионеток в Ленинграде Маргарита Скрипова-Ясинская создала для спектаклей куклу с большими ушами. Известный сегодня добродушный образ Чебурашки с большими ушами и большими глазами впервые появился в мультфильме «Крокодил Гена» в 1969 году и был создан при непосредственном участии художника-постановщика фильма Леонида Шварцмана.

Читайте нас также:
#культура #мультфильм #мультик
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    16-го ноября

    Чебурашка,да и Крокодил Гена со старухой Шопокляк-это граждане детства,а не какой то там отдельной страны..Точка

    2
    0
  • A
    Aleks
    16-го ноября

    А кто ж тогда крокодил Гена?😀

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео