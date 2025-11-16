Телеведущий Сергей Брилев заявил, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Ранее депутат Госдумы Андрей Макаров высказал мнение, что Чебурашка – еврей.

Телеведущий Сергей Брилев в своем Telegram-канале высказался по поводу национальности популярного персонажа – Чебурашки. Свой комментарий он сделал в связи с дискуссией вокруг происхождения мультипликационного героя, которая дошла даже до «обсуждения в Государственной думе».

Брилев напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы.

«У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев. По словам журналиста, хотя не очень понятно, кто Чебурашка по крови, но «он, конечно же, с Кубы!»

Ранее глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров на заседании Госдумы объявил, что Чебурашка еврей. По мнению Макарова, апельсины в Советский Союз в 1960-е годы поставлялись исключительно из Израиля.

Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья» и её продолжений. После выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена», снятого по этой книге в 1969 году, персонаж стал широко известен.

В первоначальном варианте книги внешне представлял собой неуклюжее существо с большими (по другим данным — большими продолговатыми) ушами и коричневой шерстью, ходящее на задних лапах. В 1968 году художник-скульптор театра марионеток в Ленинграде Маргарита Скрипова-Ясинская создала для спектаклей куклу с большими ушами. Известный сегодня добродушный образ Чебурашки с большими ушами и большими глазами впервые появился в мультфильме «Крокодил Гена» в 1969 году и был создан при непосредственном участии художника-постановщика фильма Леонида Шварцмана.