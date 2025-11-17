Чуть более 50 лет назад недалеко от современной Рамаллы на западной оконечности Плодородного полумесяца — региона, где процветали древние цивилизации — археологи нашли захоронение с десятками артефактов. Среди находок выделялся серебряный сосуд высотой восемь сантиметров, получивший название по месту обнаружения — кубок «Айн Самия» (Ain Samiya). Его поверхность украшали два изображения, которые и привлекли внимание исследователей.

В то время международная группа ученых попыталась расшифровать сцены, изображенные на стенках кубка, и предположила, что имеет дело с сюжетами из вавилонского эпоса «Энума элиш». В этом мифе бог Мардук побеждает чудовищную Тиамат, олицетворяющую первозданный океан-хаос, и создает из ее тела небо и землю.

Однако к гипотезе отнеслись с сомнением. Дело в том, что кубок изготовили примерно в 2300 году до нашей эры, а текст «Энума элиш», по мнению археологов, появился на тысячу лет позже. К тому же на сосуде нет ни одной сцены, которая напоминала бы яростную битву. Поэтому ученые так и не нашли убедительное объяснение, и артефакт на десятилетия превратился в археологическую загадку.

Исследование кубка возобновила команда археологов под руководством Эберхарда Цанггера (Eberhard Zangger) из международной некоммерческой организации Лувийских исследований. С помощью современных технологий ученым удалось восстановить и «прочитать» сцены, изображенные на кубке.

Цанггер и его коллеги полагают, что предыдущая группа специалистов думала в правильном направлении, но ошиблась в деталях. На кубке действительно изображен миф о сотворении мира, только он намного древнее вавилонского и построен не на войне, а на постепенном превращении хаоса в порядок.

Так, согласно анализу команды Цанггера, первая сцена — это царство Хаоса. В нем доминирует огромная змея, воплощение изначальных разрушительных сил. Ей противостоит странное существо — химера с телом человека и ногами зверя. Это божество еще не обрело своей истинной формы (не отделилось от животного), оно слито с природой и потому слабо. У его ног помещен маленький круг, напоминающий бутон цветка. По словам специалистов, это солнце, но оно еще не обладает силой и не освещает мир.

Вторая сцена — момент, когда мир обретает порядок. Хаос исчезает, начинается торжество Космоса — упорядоченного мира. Хаос побежден, но не в бою, а в результате преображения. Божество сбросило звериную сущность и предстало в чистой, человеческой форме.

На кубке сохранилась одна такая фигура, но исследователи полагают, что изначально их было две. Форма рисунка и расположение элементов показали, что композиция задумывалась симметричной. От «второй» фигуры сохранились только следы линий и контуры, почти стертые из-за того, что кубок со временем треснул и потерял часть поверхности.

Могущественные боги поднимают вверх большой круг с улыбающимся ликом — это сияющее, полное сил солнце. Оно плывет по небу в символической «небесной ладье». А поверженный змей Хаоса теперь лежит внизу, под ногами богов и светила, символизируя низший, подземный мир. Так, согласно изложенному мифу, произошло великое разделение: небеса отдалились от земли, свет от тьмы, порядок от хаоса.

«Перед нами гениальный рисунок. С помощью простых линий мастер рассказал невероятно сложную и глубокую историю. Мы впервые видим, как люди бронзового века представляли рождение Вселенной», — пояснил Цанггер.

Гипотезу команды подтверждают и письменные источники. Клинописные таблички, созданные в тот же период в Месопотамии, содержат тексты о том, как боги «отделили небеса от земли». Однако кубок Айн Самия дает этим строкам зрительный образ. Он превращает абстрактное понятие в яркую и понятную картину.