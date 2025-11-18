Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как понять, что отношения переживают кризис: главные тревожные сигналы 0 81

Lifenews
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как понять, что отношения переживают кризис: главные тревожные сигналы

Счастливые пары излучают энергию и позитив, и это заметно окружающим. Но даже у них случаются кризисы. Чтобы вовремя заметить проблемы и попытаться их решить, важно распознавать сигналы, указывающие на разлад в отношениях.

Частые ссоры

Конфликты возникают по любому поводу — невымытая чашка, расческа на диване или разбросанные вещи. То, на что раньше не обращали внимания, вдруг становится поводом для раздражения. Появляется желание кричать, доказывать свою правоту и не слушать партнёра.

Отсутствие интимной близости

С течением времени сексуальное влечение может снижаться из-за бытовых забот, детей и работы. Но если интимная близость отсутствует месяц, два или дольше, это тревожный сигнал. Возможны два варианта: партнёры уже не привлекают друг друга физически или эмоционально, либо появился другой человек.

Нежелание проводить время вместе

Если после работы партнеры ищут любые причины, чтобы задержаться вне дома, проводят вечера отдельно и ограничивают совместные активности, это указывает на кризис. Отсутствие общих увлечений и тем для общения снижает желание находиться рядом.

Равнодушие к партнеру

Когда эмоции по отношению к партнёру исчезают — ни радость, ни огорчение больше не вызывают реакции, пропадает потребность заботиться и поддерживать, — это сигнал глубокой эмоциональной дистанции. Люди начинают искать внимание и общение вне семьи.

Потеря взаимного уважения

Крепкие отношения строятся на уважении. Если его нет, появляются упрёки, унижения и попытки подавить партнёра. Каждый тянет «одеяло на себя», не стремясь понять другого, что усиливает разлад.

Мысленное присутствие другого человека

Когда в голове партнёров появляется образ «идеального» другого человека, это говорит о подготовке к разрыву. Ранее любимый человек перестаёт быть «самым важным», а мысли о другой связи становятся привычными.

Жизнь по привычке

Некоторые пары продолжают жить вместе, несмотря на отсутствие чувств, обманывая себя и друг друга. Это обычная жизнь по инерции, из-за страха ответственности и осуждения окружающих.

Все эти признаки указывают на серьёзные проблемы в отношениях, которые могут привести к расставанию. Однако, если оба партнёра хотят сохранить союз, есть шанс исправить ситуацию: поговорить откровенно, провести совместный отпуск или обратиться к специалисту. Главное — начать действовать ради общего счастья.

Источник: e-w-e.one

Читайте нас также:
#кризис #отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео