Счастливые пары излучают энергию и позитив, и это заметно окружающим. Но даже у них случаются кризисы. Чтобы вовремя заметить проблемы и попытаться их решить, важно распознавать сигналы, указывающие на разлад в отношениях.

Частые ссоры

Конфликты возникают по любому поводу — невымытая чашка, расческа на диване или разбросанные вещи. То, на что раньше не обращали внимания, вдруг становится поводом для раздражения. Появляется желание кричать, доказывать свою правоту и не слушать партнёра.

Отсутствие интимной близости

С течением времени сексуальное влечение может снижаться из-за бытовых забот, детей и работы. Но если интимная близость отсутствует месяц, два или дольше, это тревожный сигнал. Возможны два варианта: партнёры уже не привлекают друг друга физически или эмоционально, либо появился другой человек.

Нежелание проводить время вместе

Если после работы партнеры ищут любые причины, чтобы задержаться вне дома, проводят вечера отдельно и ограничивают совместные активности, это указывает на кризис. Отсутствие общих увлечений и тем для общения снижает желание находиться рядом.

Равнодушие к партнеру

Когда эмоции по отношению к партнёру исчезают — ни радость, ни огорчение больше не вызывают реакции, пропадает потребность заботиться и поддерживать, — это сигнал глубокой эмоциональной дистанции. Люди начинают искать внимание и общение вне семьи.

Потеря взаимного уважения

Крепкие отношения строятся на уважении. Если его нет, появляются упрёки, унижения и попытки подавить партнёра. Каждый тянет «одеяло на себя», не стремясь понять другого, что усиливает разлад.

Мысленное присутствие другого человека

Когда в голове партнёров появляется образ «идеального» другого человека, это говорит о подготовке к разрыву. Ранее любимый человек перестаёт быть «самым важным», а мысли о другой связи становятся привычными.

Жизнь по привычке

Некоторые пары продолжают жить вместе, несмотря на отсутствие чувств, обманывая себя и друг друга. Это обычная жизнь по инерции, из-за страха ответственности и осуждения окружающих.

Все эти признаки указывают на серьёзные проблемы в отношениях, которые могут привести к расставанию. Однако, если оба партнёра хотят сохранить союз, есть шанс исправить ситуацию: поговорить откровенно, провести совместный отпуск или обратиться к специалисту. Главное — начать действовать ради общего счастья.

