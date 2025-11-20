Британский актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся ролью юного волшебника в культовой кинофраншизе, обратился с письмом к Доминику Маклафлину, который исполнит Гарри Поттера в телевизионной адаптации произведений Джоан Роулинг. Об этом Рэдклифф рассказал в эфире программы Good Morning America.

Актер пояснил, что написал послание, чтобы поддержать юного коллегу и пожелать успехов в работе над проектом. Рэдклифф подчеркнул, что не стремится навязывать советы, но считает важным поделиться опытом и теплыми пожеланиями.

Маклафлин, получив письмо, ответил Рэдклиффу теплым сообщением. Актер отметил, что наблюдать за новым поколением исполнителей, которые кажутся ему очень юными, вызывает у него особые чувства, ведь сам он начинал карьеру в этом же возрасте.

В телевизионной версии истории о школе чародейства главные роли исполнят Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли). В проект также вовлечены признанные актеры: Джон Литгоу в роли директора Хогвартса, Паапа Эссьеду в образе профессора Зелий и Ник Фрост в роли хранителя ключей.

Производством сериала занимается компания HBO, планируется семь сезонов, соответствующих книгам оригинальной серии. Премьера запланирована на 2027 год, съемки проходят на специально оборудованной площадке в Великобритании, где воссоздают атмосферу волшебного мира.

Источник: Kleo.ru