Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дэниел Рэдклифф поддержал нового Гарри Поттера письмом 0 65

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дэниел Рэдклифф поддержал нового Гарри Поттера письмом

Британский актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся ролью юного волшебника в культовой кинофраншизе, обратился с письмом к Доминику Маклафлину, который исполнит Гарри Поттера в телевизионной адаптации произведений Джоан Роулинг. Об этом Рэдклифф рассказал в эфире программы Good Morning America.

Актер пояснил, что написал послание, чтобы поддержать юного коллегу и пожелать успехов в работе над проектом. Рэдклифф подчеркнул, что не стремится навязывать советы, но считает важным поделиться опытом и теплыми пожеланиями.

Маклафлин, получив письмо, ответил Рэдклиффу теплым сообщением. Актер отметил, что наблюдать за новым поколением исполнителей, которые кажутся ему очень юными, вызывает у него особые чувства, ведь сам он начинал карьеру в этом же возрасте.

В телевизионной версии истории о школе чародейства главные роли исполнят Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли). В проект также вовлечены признанные актеры: Джон Литгоу в роли директора Хогвартса, Паапа Эссьеду в образе профессора Зелий и Ник Фрост в роли хранителя ключей.

Производством сериала занимается компания HBO, планируется семь сезонов, соответствующих книгам оригинальной серии. Премьера запланирована на 2027 год, съемки проходят на специально оборудованной площадке в Великобритании, где воссоздают атмосферу волшебного мира.

Источник: Kleo.ru

Читайте нас также:
#книги #интервью #кино #телевидение #сериал #поддержка #Гарри Поттер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео