Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

Врач Мясников посоветовал тем, кто хочет бросить курить, избегать острой пищи.

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал способы, которые помогут бросить курить раз и навсегда. Доктор посоветовал тем, кто хочет избавиться от вредной привычки, на первое время отказаться от кофе и чая, а также ограничить употребление алкоголя. Он объяснил, что эти напитки обычно вызывают желание закурить. Таким же эффектом обладает острая и соленая пища, предупредил Мясников.

«Меняйте стиль жизни, избегайте курящих компаний, старайтесь себя чем-нибудь занять, чтобы как-то отвлечь от мысли: "Закурю последний раз, от одной сигареты вреда не будет..." Будет, и еще какой!» — подчеркнул специалист. Он добавил, что физическая активность, а также путешествия помогают отвлечься и справиться с тягой к сигаретам.

#путешествия #профилактика #привычки #здоровый образ жизни #здоровье
