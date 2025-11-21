По словам продюсера Сергея Сельянова, фантастический фильм «Девятая планета» выйдет в российский прокат в сентябре 2026 года. Главные роли в ленте сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум.

Режиссером фильма выступил Николай Рыбников, который ранее работал над сериалом «Трудные подростки» и фильмом «Чекаго», а сценаристом — Игорь Ткаченко. Главные роли в картине сыграли Юрий Борисов и Ирина Старшенбаум. Помимо них, в актерский состав проекта вошли Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов и другие.

Главный герой ленты — автомеханик Дима, который после несчастного случая неожиданно начинает вспоминать о службе на далекой Девятой планете и любимой девушке Полине. Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие – обычные армейские – воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Кто и зачем? Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету...

Съемки фильма проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра (Йемен).

«Картина сильная, на мой взгляд, и мне хочется, чтобы это было подтверждено не только моим взглядом, когда по предложению фонда мы будем пускать эту картину в прокат», — заявил Сельянов.