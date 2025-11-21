Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Девятая планета» выйдет с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум 0 147

Lifenews
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Звезды экрана попробуют себя в фантастике.

Звезды экрана попробуют себя в фантастике.

Инопланетные пейзажи снимались в Марокко и Йемене.

По словам продюсера Сергея Сельянова, фантастический фильм «Девятая планета» выйдет в российский прокат в сентябре 2026 года. Главные роли в ленте сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум.

Режиссером фильма выступил Николай Рыбников, который ранее работал над сериалом «Трудные подростки» и фильмом «Чекаго», а сценаристом — Игорь Ткаченко. Главные роли в картине сыграли Юрий Борисов и Ирина Старшенбаум. Помимо них, в актерский состав проекта вошли Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов и другие.

Главный герой ленты — автомеханик Дима, который после несчастного случая неожиданно начинает вспоминать о службе на далекой Девятой планете и любимой девушке Полине. Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие – обычные армейские – воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Кто и зачем? Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету...

Съемки фильма проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра (Йемен).

«Картина сильная, на мой взгляд, и мне хочется, чтобы это было подтверждено не только моим взглядом, когда по предложению фонда мы будем пускать эту картину в прокат», — заявил Сельянов.

Читайте нас также:
#кино
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео