Путешественник из ЕС: «китайцы могут украсть у вас что угодно, но не сумку и кошелек» 0 574

Lifenews
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Путешественник из ЕС: «китайцы могут украсть у вас что угодно, но не сумку и кошелек»
ФОТО: Unsplash

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, пожил два месяца в Китае и рассказал о высоком уровне безопасности в этой стране.

«Китай — страна, где система безопасности работает лучше, чем мой собственный будильник. Камеры везде: на улицах, в магазинах, в жилых районах. Причем не для вида, как в некоторых странах, а по делу. Местные реально привыкают, что любое действие оставляет след», — такими фразами описал свой опыт Тим.

Автор публикации признался, что Китай безопаснее большинства стран мира, где он был. По его словам, там можно оставить телефон на зарядке в кафе, уйти и спокойно забрать его после возвращения.

Тим добавил, что в Поднебесной кражи мелочей почти исчезли, но интеллектуальное копирование он назвал национальным спортом китайцев.

«Твой бизнес-план могут украсть. Твой стиль могут украсть. Твоя идея на маркетплейсе может через два дня продаваться в пять раз дешевле, чем ты ее придумал. Так что китайцы не воруют твою сумку. Они воруют твою сущность», — заключил путешественник.

Читайте нас также:
#путешествия #бизнес #безопасность #культура #технологии #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
